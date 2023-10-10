241 % ارتفاع قيمة المدفوعات عبر "كليك"

إبراهيم المبيضين

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عمان – بلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" زهاء 515 مليون دينار (أي أكثر من نصف مليار) خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقا لتقرير رسمي صدر بداية الأسبوع الحالي.وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن قيمة المدفوعات عبر النظام " كليك" قد ارتفعت بمقدار 364 مليون دينار بنسبة بلغت 241 %، مقارنة بقيمته المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت زهاء 151 مليونا.وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن متوسط قيمة الحركات عبر " كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 169 دينارا.وواصلت خدمة " تحويل الأموال "عبر نظام" كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي سيطرتها على النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر النظام عندما استحوذت على حصة 84.1 %، من القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر هذا النظام، بعدما سجلت قرابة حوالي 433 مليونا.وذكر التقرير أن خدمة "المشتريات" سجلت نسبة 15.9 % من إجمالي قيمة المعاملات عبر " كليك" عندما سجلت حوالي 82 مليون دينار.وبلغ عدد مستخدمي نظام "كليك" أكثر من مليون مستخدم بنهاية الشهر الماضي 95 % منهم أردنيون.أما تصنيف المستخدمين بحسب الجنس فقد أظهر التقرير بأن الذكور شكلوا نسبة 60.7 % من مستخدمي "كليك" والنسبة الباقية للإناث.و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردنية بشكل فوري ومجاني حالياً.وعلى صعيد متصل بينت الأرقام الرسمية أن عدد الحركات عبر نظام " كليك" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قد سجلت أكثر من 3 ملايين حركة كان معظمها لخدمة تحويل الأموال.