الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسلسلات رمضان.. ماذا ينتظر المشاهد بالنصف الثاني من الموسم؟

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ياسر جلال
عمان- الغد- "2024"، "جودر"، "فراولة"، "مليحة"، "بدون سابق إنذار"، و"بقينا اتنين".. 10 من مسلسلات رمضان 2024، اللبنانية والسورية، المصرية، والخليجية ستعرض خلال النصف الثاني من الموسم. ماذا ينتظر المشاهد، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية"؟اضافة اعلان
"بدون سابق إنذار"
تنهار حياة الزوجين، حينما يصاب ابنهما بالسرطان، ليكتشف الزوج من خلال الفحوصات الطبية، ما يعقد حياتهما بشكل أكبر.
المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.
"بقينا اتنين"
بعد سنوات طويلة من الزواج، يواجه ثنائي الانفصال، ما يترك آثاراً نفسية عليهما وعلى أولادهما الشباب، وبالأخص على الأم التي يتعين عليها تحدي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.
المسلسل من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وممثلين كثر آخرين، منهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.
"جودر"
فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور حول الصياد المصري البسيط "جودر" الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة. 
المسلسل من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وممثلين كثر آخرين، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
"خالد نور وولده نور خالد"
يفاجأ "خالد نور" بشخص في عمره تقريبا يدعي أنه ولده، لتبدأ مغامرات الاثنين الكوميدية لحل هذا اللغز.
المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، وممثلين كثر آخرين، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.
"خطاف"
قصة شاب إماراتي مكافح، يسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة، لكن تنقلب الظروف، ما يضع أمامه عقبات كبيرة وتحديات خطيرة.
بطولة محمد مصطفى، عبدالله حيدر، فاتن أحمد، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، إخراج علي مصطفى.
"رحيل"
تتورط "رحيل" بأزمات تقلب حياتها رأسا على عقب، بعد أن كانت تعيش حياة هادئة.
المسلسل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، عارفة عبد الرسول، أحمد بدير، أحمد صيام، محمد كيلاني، وممثلين كثر آخرين، تأليف نادر سيف الدين، حسام حلمي وباسم حسين، إخراج محمد عبد السلام.
"فراولة"
موهبة فريدة في التسويق، تحولها من فتاة فقيرة إلى سيدة مجتمع ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.
المسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.
"كوبرا"
صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه بعض العقبات في حياته، تفرض عليه خوض الصراعات في بيئة شعبية.
المسلسل من بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، علاء مرسي، مجدي كامل، وممثلين كثر آخرين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.
"مليحة"
تقرر عائلة الفتاة الفلسطينية "مليحة" العودة من ليبيا التي عاشوا فيها لسنوات طويلة إلى قطاع "غزة"، عبر مصر، وخلال رحلة عودتهم يحدث ما لم يكن بالحسبان، لتكون العائلة على موعد مع قدر جديد، كما هو حال الفلسطينيين دائما.
المسلسل من بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين الخاص، أشرف زكي، أمير المصري، وممثلين كثر آخرين، تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.
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