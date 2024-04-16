الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة الأممية ستوجه الأربعاء، نداء لجمع 2.8 مليار دولار؛ بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.

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وقال أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2.8 مليار دولار؛ لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "بالتأكيد، 90% (من المبلغ) مخصصة لغزة" موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار؛ بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.



وبعد بضعة أيام من بدء الحرب على قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أول لجمع 294 مليون دولار.



وتم تعديل النداء بداية تشرين الثاني/نوفمبر؛ ليرفع إلى 1.2 مليار دولار، بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2.7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2.2 مليون في غزة، و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.

-(وكالات)