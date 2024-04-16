الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القطاع التجاري: العلم الأردني مبعث فخر

علم الاردن
علم الاردن

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث اعتزاز الأردنيين جميعا، ويمثل الرمزية الوطنية ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة والاعتزاز بالراية الوطنية.

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ودعا المجلس القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة إلى رفع العلم الأردني على مباني كل المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي، استجابة للحملة الوطنية الرابعة "علمنا عال" التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.


وأعرب المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، عن اعتزازه والقطاع التجاري والخدمي بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الثلاثاء، والتي تحمل معاني الفخر والإباء والكبرياء وتعبر عن الانتماء للأردن وأهمية الالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وشدد على أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية، باعتباره شاهدا على تاريخ الوطن الغالي وإنجازاته في مختلف المجالات.-(بترا)


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