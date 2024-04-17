المواصفات تتحقق من 3750 منتجاً في 1250 منشأة خلال رمضان والعيد

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تحققت خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد من نحو 3750 منتجاً في 1250 منشأة، من خلال 341 جولة شملت جميع محافظات وألوية المملكة، نتج عنها ضبط وتحرير العديد من المخالفات لمنتجات مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إنها استقبلت 96 شكوى على مختلف المنتجات الخاضعة لرقابتها.



واستهدفت الجهود الرقابية، التحقق من الموازين والمنتجات التي يكثر عليها الطلب في مثل هذه الأوقات مثل أحبال الزينة وأواني الطهو، والعبوات المعبأة مسبقاً كعبوات العصائر والتمور والحلويات، ومستحضرات التّجميل، والألبسة والحقائب، ومواد التنظيف، وألعاب الأطفال، إضافة إلى استمرار الجولات على محال ومشاغل الصاغة والمجوهرات.



وفي مجال الرقابة على المحروقات خلال الشهر الفضيل وعطلة العيد، أوضحت المؤسسة أنّها تحققت من 1465 مضخة محروقات في 136 محطّة إلى جانب التّحقق من 1060 أسطوانة غاز و30 صهريج محروقات.



ودعت المؤسسة المواطنين الرّاغبين بإيصال ملاحظاتهم إلى عدم التّردد في التواصل عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) وتطبيق "بخدمتكم".-(بترا)