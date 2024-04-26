الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يحذر من الأحوال الجوية غير المستقرة

أرشيفية
أرشيفية

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.

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وحذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.


كما دعت السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات
في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية، أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب
الغبار، خاصة في مناطق البادية.


وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على كافة الطرقلمساعدة المواطنين.-(بترا)

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