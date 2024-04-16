الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس مجلس الأعيان يلتقي الرئيس العراقي

الفايز: أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية وندعم جهوده لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف

رئيس مجلس الأعيان يلتقي الرئيس العراقي-(بترا)
رئيس مجلس الأعيان يلتقي الرئيس العراقي-(بترا)
عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اعتزاز الأردن بالمستوى رفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق الشقيق، ووصفها بالتاريخية والراسخة وتقوم على الاحترام المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.اضافة اعلان
وأضاف خلال لقائه أمس برئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن، أننا وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، نحرص دوما على تطوير علاقتنا الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، ونسعى باستمرار إلى إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية.
وأوضح أن جلالته يوجه دائما بوضع جميع الإمكانات الأردنية في خدمة الأشقاء في العراق، مؤكدا أن أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية وأن الأردن يدعم جهود العراق الشقيق في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف من أجل عودة الأمن والاستقرار له.
وأشار الفايز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات والإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه من مشاريع إستراتيجية تخدم بلدينا وشعبينا، لتكون بمستوى العلاقات الأخوية الإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين.
وبخصوص ما يجري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قال رئيس مجلس الأعيان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك يؤكد رفضه المطلق لهذا العدوان الغاشم ويدعو إلى وقفه فورا، مبينا الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته على المستويين الإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن جلالته يؤكد باستمرار أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة، إلا من خلال إيجاد أفق سياسي يُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية ورفضها السلام سيقود المنطقة إلى المزيد من العنف والدمار.
وبين الفايز أن المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة في العالم مطالبة اليوم، بعقد مؤتمر دولي يفرض حلا سياسيا على دولة الاحتلال يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
ولفت إلى أن الأردن أول من استطاع كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، من خلال الإنزالات الجوية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع كافة.
ونوه الفايز بأن الأردن يواصل تسيير مئات الشاحنات، التي تحمل المساعدات الإغاثية لسكان القطاع عبر المعابر البرية المتاحة، ويتعاون الأردن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.
وأكد أن المملكة أول دولة تدعو إلى الأمن والسلام في المنطقة وترفض المس بثوابتها الوطنية أو التجاوز على سيادتها من أي جهة كانت، مشددا على أن الأردن سيتصدى بقوة لأي محاولات تمس سيادته من أي طرف كان.
من جهته، أشاد رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية العراقية الأردنية.
وأشار إلى الحرص المشترك بين الجانبين العراقي والأردني لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكبر وتوسيع آفاقها بمختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد الرئيس العراقي دعم العراق لأمن واستقرار الأردن وعدم التجاوز عليه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول العبث بالعلاقات الإستراتيجية والثابتة بين العراق والأردن.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس العين سمير الرفاعي والنائب الثاني لرئيس المجلس العين عبدالله النسور، ومساعد الرئيس العين مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية العين نايف القاضي، بالإضافة إلى الوفد المرافق لرئيس جمهورية العراق.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

منذ 44 دقيقة
الملك ينعم على شخصيات ومؤسسات في المفرق بميدالية اليوبيل الفضي

المكرمون: التكريم الملكي حافز للمزيد من الإنجازات

منذ1 ساعة
الأردن والعراق

الأردن والعراق.. شراكات اقتصادية متجذرة وسعي متواصل للتعزيز

منذ1 ساعة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين

المبيضين: استقرار الأردن وأمنه معيار مقدس يعلو على جميع المعايير

منذ1 ساعة
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الجيش: استمرار الطلعات الجوية المكثفة لحماية مجالنا الجوي

منذ1 ساعة
علم الأردن

العلم الأردني يخفق عاليا في يومه الوطني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ3 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار منذ24 ساعة

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 