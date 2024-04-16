الفايز: أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية وندعم جهوده لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف

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عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اعتزاز الأردن بالمستوى رفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق الشقيق، ووصفها بالتاريخية والراسخة وتقوم على الاحترام المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف خلال لقائه أمس برئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن، أننا وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، نحرص دوما على تطوير علاقتنا الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، ونسعى باستمرار إلى إيجاد المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية.وأوضح أن جلالته يوجه دائما بوضع جميع الإمكانات الأردنية في خدمة الأشقاء في العراق، مؤكدا أن أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية وأن الأردن يدعم جهود العراق الشقيق في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف من أجل عودة الأمن والاستقرار له.وأشار الفايز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات والإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه من مشاريع إستراتيجية تخدم بلدينا وشعبينا، لتكون بمستوى العلاقات الأخوية الإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين.وبخصوص ما يجري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قال رئيس مجلس الأعيان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك يؤكد رفضه المطلق لهذا العدوان الغاشم ويدعو إلى وقفه فورا، مبينا الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته على المستويين الإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.وأشار الى أن جلالته يؤكد باستمرار أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة، إلا من خلال إيجاد أفق سياسي يُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية ورفضها السلام سيقود المنطقة إلى المزيد من العنف والدمار.وبين الفايز أن المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة في العالم مطالبة اليوم، بعقد مؤتمر دولي يفرض حلا سياسيا على دولة الاحتلال يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.ولفت إلى أن الأردن أول من استطاع كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، من خلال الإنزالات الجوية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع كافة.ونوه الفايز بأن الأردن يواصل تسيير مئات الشاحنات، التي تحمل المساعدات الإغاثية لسكان القطاع عبر المعابر البرية المتاحة، ويتعاون الأردن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.وأكد أن المملكة أول دولة تدعو إلى الأمن والسلام في المنطقة وترفض المس بثوابتها الوطنية أو التجاوز على سيادتها من أي جهة كانت، مشددا على أن الأردن سيتصدى بقوة لأي محاولات تمس سيادته من أي طرف كان.من جهته، أشاد رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف رشيد، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية العراقية الأردنية.وأشار إلى الحرص المشترك بين الجانبين العراقي والأردني لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكبر وتوسيع آفاقها بمختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وأكد الرئيس العراقي دعم العراق لأمن واستقرار الأردن وعدم التجاوز عليه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول العبث بالعلاقات الإستراتيجية والثابتة بين العراق والأردن.وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس العين سمير الرفاعي والنائب الثاني لرئيس المجلس العين عبدالله النسور، ومساعد الرئيس العين مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية العين نايف القاضي، بالإضافة إلى الوفد المرافق لرئيس جمهورية العراق.- (بترا)