القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.

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وتزينت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتشكيلاتها ووحداتها بالعلم الأردني الذي يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم.



كما يعتبر العلم رمزاً مُبجلاً لشرف الوطن وسؤدده وجلاله وكرامته واستقلاله وعزة أبنائه، ويتشح ببهاء ألوان استمدت دلالاتها وحضورها وتواصلها من أصالة التاريخ المضمخ بالعراقة والرفعة، إضافةً إلى أن العلم الأردني قصة تروي سيرة الأجداد والأمجاد، وبطولات خضبت أرضه الطهور بدم شهدائنا ونشامى جيشنا العربي الذين ما انفكوا على جمرة المعاناة يمتشقون سيوفهم ذوداً عن الحمى الأردني الهاشمي الأغلى.



واليوم الوطني للعلم الأردني مناسبة وطنية، جاءت لتجسد لونا من ألوان الانتماء الوطني لراية انبثقت من راية الثورة العربية الكبرى، منهاجاً وشريعة ولتكون للأجيال القادمة نبراساً يهتدى وقنديلاً يضيء مستقبلاً واعداً في وطن أردني المنشأ، والهوية العربية، الذي لم يعرف إلا الأمن والمحبة والسلام تحت ظل القيادة الهاشمية الفذة.



يشار إلى أن اليوم الوطني للعلم أقرّه مجلس الوزراء في الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، إذ رفع الأردنيون العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.--(بترا)