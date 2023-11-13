الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

300 شهيد و7 مدارس ومسجدين حصيلة عدوان الاحتلال اليومية

1111 مسكنا يدمر كل يوم في غزة

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1111 مسكنا يدمر كل يوم في غزة
ضمن عدوانه البشع المستهدف للبشر والحجر والشامل لجميع ملامح الحياة في
غزة، دمر الاحتلال الصهيوني 1111 مسكنا بشكل كلي يوميا منذ بدء حربه على
القطاع.اضافة اعلان
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد بلغ العدد الإجمالي
للوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي 41120 وحدة، إضافة إلى 222120 وحدة سكنية تعرضت لدمار جزئي.
وبحسب تحليل أجرته الغد وبحساب الاجمالي على عدد أيام الحرب الـ37، يبرز أن المتوسط الحسابي لعدد المساكن المدمرة بشكل كلي منذ بدء العدوان يبلغ 1111 مسكنا كل يوم.
وكما استهدف العدوان الغاشم الإنسان والمسكن، دمر أيضا مدارس ومساجد وكنائس، حيث دمر الاحتلال 7 مدارس كل يوم منذ بدء العدوان، ليبلغ العدد الإجمالي 253 مدرسة.
أما المساجد فقد بلغت حصتها من وحشية المحتل، تدمير مسجدين في اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي 71 مسجدا، فيما دمر الاحتلال 3 كنائس في 37 يوما.
وبتطبق نفس المعادلة على عدد شهداء القطاع، فقد قتل الاحتلال الصهيوني 300 فلسطيني يوميا، ليبلغ الإجمالي 11360، فيما جرح 762 آخرين منذ بدء العدوان ليبلغ الإجمالي 28200 جريح.
وبالحديث عن الشهداء، ارتكب الاحتلال الصهيوني 31 مجزة كتوسط يومي منذ بدء العدوان، ليبلغ إجمالي مجازر المحتل 1153 مجزرة في قطاع غزة، بحسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 3250 فلسطينيا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة منذ بدء العدوان، ويشمل الحصار حرمان الغزيين من الماء والكهرباء والغذاء والوقود، وسط قصف وحشي مستمر من البر والجو والبحر بغطاء غربي بحجة الدفاع عن النفس.
وفي الأثناء، طالب المكتب الإعلامي في غزة بإدخال الوقود إلى المستشفيات حتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في القطاع.
واستهدف الاحتلال أمس مختلف أنحاء القطاع بمخيم النصيرات، وسطاً، وخانيونس، جنوباً. كما استهدف محيط مسجد شهداء الأقصى في حي الصبرة بمدينة غزة، ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة من الاحزمة النارية بين مخيم النصيرات وقرية المغراقة وسط قطاع غزة.
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