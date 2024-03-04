الإثنين 04 آذار 2024
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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

خضار
خضار معروضة في محل

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2609 أطنان، منها 1947طن خضار، و498 طن فواكه، و 163طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 350 و500 قرش، والبطاطا 25 و 40 قرشا، والبندورة 7 و18 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
-- (بترا)

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