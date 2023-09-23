الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إيرادات "الاتصالات".. أكثر من 50% تأتي من الإنترنت

تقرير دولي: عشرات ملايين العمليات على الإنترنت كل دقيقة
الإنترنت

تؤكد أرقام رسمية وتقديرات رصدتها "الغد" مؤخرا أن خدمة الانترنت أصبحت تشكل أكثر من 50 % من إيرادات الشركات الرئيسية في القطاع.

اضافة اعلان


وفي الأرقام الرسمية حول واقع قطاع الاتصالات الأردني، يظهر التحول الكبير في استخدام "الاتصالات" في المملكة نحو مزيد من التواجد والاتصال بالشبكة العنكبوتية، بنفس نهج أسواق الاتصالات حول العالم، فالزيادة التي طرأت في استهلاك الأردنيين للإنترنت خلال العام الماضي بلغت 32 % ليسجل 4.3 مليار جيجا بايت مع توقعات بارتفاع الرقم إلى خمسة مليارات جيجا بايت نهاية العام الحالي مع وجود أكثر من 11 مليون مستخدم للإنترنت المتنقل أو المنزلي في المملكة.


ويلعب قطاع الاتصالات بخدماته وشبكاته المختلفة، خصوصا خدمات الإنترنت بتقنياتها المتنوعة في المملكة اليوم دورا محوريا ومهما في دعم الاقتصاد الوطني الذي بدأ يتحول منذ سنوات إلى ما يسمى "الاقتصاد الرقمي" مع التحول الذي تشهده معظم القطاعات نحو "الرقمنة"، وظهور شركات تقنية وناشئة جديدة، إلى جانب تغيرات في سلوكيات المستهلك نحو مزيد من الاعتماد على الإنترنت أكثر من الصوت في حياته اليومية، وتوفير فرص عمل جديدة مبنية على الشبكة العنكبوتية ما يسهم بشكل أو بآخر في المساهمة بحل مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

 

اقرأ المزيد : 

مليار دينار إيرادات "الاتصالات" العام الحالي


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سرعة الإنترنت - (تعبيرية)

70 ألف شكوى حول تباطؤ سرعة الإنترنت بالمنازل

12 أيلول 2023
اقرأ أيضا
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تستقبل السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت

السفيرة الأميركية: ندعم الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل

منذ 7 دقيقة
سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو

نمو التجارة بين الأردن والبرازيل 2000% خلال 5 أعوام

منذ2 ساعة
96c37dc1-e851-409e-bb3f-506d10d602ff

لقاء تجارة بينية لجمعية الرخاء

منذ5 ساعة
الذهب

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ5 ساعة
اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة

25 شركة صناعية أردنية في معرض بغداد الدولي

منذ18 ساعة
الخرابشة: تركيز النحاس في وادي عربة يفوق المعدلات العالمية

نتائج مشجعة للتنقيب عن النحاس بوادي عربة وضانا

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ19 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 