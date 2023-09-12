الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الترويج السياحي.. لماذا نتوجه لأسواق جديدة؟

سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)
 بينما تواصل أعداد السياح القادمين إلى المملكة ارتفاعها منذ بداية العام، يؤكد خبراء أن هنالك ضرورة لفتح أسواق جديدة عبر تكثيف الحملات التسويقية.
ويبين خبراء لـ"الغد" أن هنالك أسواقا يمكنها ترويج الأردن سياحيا فيها خصوصا وأن أعداد الزوار القادمين منها ما يزال متواضعا.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن" أعداد السياح القادمين إلى المملكة من بعض الأسواق خلال الفترة الماضية كان خجولا".
وزاد "يجب العمل على جذب السياح من بعض الدول مثل الآسيوية وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى الأسواق العربية لا سيما الخليجية التي شهدت تراجعا ملحوظا".
وأضاف الخصاونة "يجب استهداف أسواق جديدة عبر رسم إستراتيجة تسويقية ترويجية من خلال تكثيف دعم الرحلات التعليمية لوكلاء السياحة والسفر في تلك الدول لزيارة الأردن ومواقعها السياحية والأثرية لترتيب برامج سياحية لاستقطاب السياح منها".
وبين أهمية تفعيل وتطوير دور القنصليات والسفارات في تلك الدول وعقد اجتماعات دورية مع القطاع السياحي لغايات فتح الأبواب أمام مواطني تلك الدول لزيارة الأردن.
وأكد الخصاونة ضرورة دعم خطوط الطيران التي تقل السياح من وإلى تلك الدول لتسهيل عملية زيارتهم إلى المملكة مما يساهم مباشرة بتعزيز التنافسية والتأكد من عمل برامج سياحية للأردن.
وقال "الأردن موجود على خريطة السياحة العالمية والتنافسية في ظل التنوع السياحي في المملكة وهو بمثابة ترويج وتسويق لزيارة الأردن".
وأضاف الخصاونة أن "الجمعية جاهزة ومستعدة بالعمل المشترك يدا بيد مع هيئة تنشيط السياحة لترويج الأردن وتعزيز مكانتها السياحية في تلك الدول".
وحاولت "الغد" الاتصال مع هيئة تنشيط السياحة لتوضيح دورها في استقطاب أسواق جديدة إلى الأردن لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
وقال الوكيل السياحي سلامة خطار أن "ثمة دورا مهما لهيئة تنشيط السياحة في الترويج والتسويق إلى المملكة لغايات جذب أكبر عدد ممكن من السياح من خلال فتح معارض ونشر مقاطع وصور في وسائل الإعلام في الدولة المراد تسويق الأردن فيها".
وأشار إلى أهمية الأسواق من الدول ذات الدخل المرتفع خاصة دول أوروبا الغربية والشرقية بالإضافة إلى الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية.
وأضاف خطار هذا دور هيئة تنشيط السياحة وهي الذراع التسويقية للمملكة لاستقطاب السياحة إلى الأردن من مختلف دول العالم وهي تمارس عملها الترويجي بشكل جيد".
واتفق رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار مع سابقيه حول أهمية استقطاب أسواق جديدة لزيارة الأردن واثرها المباشر على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
وأكد قعوار أنه يجب التركيز من خلال الحملات التسويقية على الأسواق الجديدة من أوروبا الشرقية.
وأضاف "زيادة رحلات الطيران نقطة ايجابية لتسهيل قدوم السياح الى المملكة".
وأشار قعوار إلى أهمية دور الهيئة في التسويق والترويج للاستقطاب كافة السياح من مختلف دول العالم وتكثيف الحملات التسويقية لتكون المملكة هدفا لسائح من مختلف الدول وهذا ما تقوم بممارسته الهيئة.
ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة من العام الحالي، حققت ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت اكثر من 3.7 مليون زائرا، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % عن الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع بعد جائحة كورونا.
وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3.004.8 مليون دينار.اضافة اعلان
سرعة الإنترنت - (تعبيرية)

70 ألف شكوى حول تباطؤ سرعة الإنترنت بالمنازل منذ9 ساعة

imgid277623

تحديد سعر حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير 2023 منذ10 ساعة

أحد محال بيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار الذهب محليا لليوم الثامن منذ10 ساعة

ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"

ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية" منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منظمة التجارة العالمية

تقرير: التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر على التدفقات التجارية

منذ2 ساعة
أمنية

"أمنية" تقدم 30 دقيقة مجانية للمغرب وليبيا

منذ2 ساعة
كليك

بارتفاع 271 %.. نصف مليار دينار مدفوعات "كليك" في شهر

منذ2 ساعة
دراسات لتحديد فرص المنتج الوطني بالأسواق العالمية

دراسات لتحديد فرص المنتج الوطني بالأسواق العالمية

منذ2 ساعة
الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

منذ2 ساعة
البترا - (أرشيفية)

5.2 مليار دولار دخل سياحي للأردن منذ بداية العام

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 