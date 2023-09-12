الترويج السياحي.. لماذا نتوجه لأسواق جديدة؟

محمد أبو الغنم

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بينما تواصل أعداد السياح القادمين إلى المملكة ارتفاعها منذ بداية العام، يؤكد خبراء أن هنالك ضرورة لفتح أسواق جديدة عبر تكثيف الحملات التسويقية.ويبين خبراء لـ"الغد" أن هنالك أسواقا يمكنها ترويج الأردن سياحيا فيها خصوصا وأن أعداد الزوار القادمين منها ما يزال متواضعا.وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن" أعداد السياح القادمين إلى المملكة من بعض الأسواق خلال الفترة الماضية كان خجولا".وزاد "يجب العمل على جذب السياح من بعض الدول مثل الآسيوية وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى الأسواق العربية لا سيما الخليجية التي شهدت تراجعا ملحوظا".وأضاف الخصاونة "يجب استهداف أسواق جديدة عبر رسم إستراتيجة تسويقية ترويجية من خلال تكثيف دعم الرحلات التعليمية لوكلاء السياحة والسفر في تلك الدول لزيارة الأردن ومواقعها السياحية والأثرية لترتيب برامج سياحية لاستقطاب السياح منها".وبين أهمية تفعيل وتطوير دور القنصليات والسفارات في تلك الدول وعقد اجتماعات دورية مع القطاع السياحي لغايات فتح الأبواب أمام مواطني تلك الدول لزيارة الأردن.وأكد الخصاونة ضرورة دعم خطوط الطيران التي تقل السياح من وإلى تلك الدول لتسهيل عملية زيارتهم إلى المملكة مما يساهم مباشرة بتعزيز التنافسية والتأكد من عمل برامج سياحية للأردن.وقال "الأردن موجود على خريطة السياحة العالمية والتنافسية في ظل التنوع السياحي في المملكة وهو بمثابة ترويج وتسويق لزيارة الأردن".وأضاف الخصاونة أن "الجمعية جاهزة ومستعدة بالعمل المشترك يدا بيد مع هيئة تنشيط السياحة لترويج الأردن وتعزيز مكانتها السياحية في تلك الدول".وحاولت "الغد" الاتصال مع هيئة تنشيط السياحة لتوضيح دورها في استقطاب أسواق جديدة إلى الأردن لكن لم يتسن لها الحصول على رد.وقال الوكيل السياحي سلامة خطار أن "ثمة دورا مهما لهيئة تنشيط السياحة في الترويج والتسويق إلى المملكة لغايات جذب أكبر عدد ممكن من السياح من خلال فتح معارض ونشر مقاطع وصور في وسائل الإعلام في الدولة المراد تسويق الأردن فيها".وأشار إلى أهمية الأسواق من الدول ذات الدخل المرتفع خاصة دول أوروبا الغربية والشرقية بالإضافة إلى الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية.وأضاف خطار هذا دور هيئة تنشيط السياحة وهي الذراع التسويقية للمملكة لاستقطاب السياحة إلى الأردن من مختلف دول العالم وهي تمارس عملها الترويجي بشكل جيد".واتفق رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار مع سابقيه حول أهمية استقطاب أسواق جديدة لزيارة الأردن واثرها المباشر على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.وأكد قعوار أنه يجب التركيز من خلال الحملات التسويقية على الأسواق الجديدة من أوروبا الشرقية.وأضاف "زيادة رحلات الطيران نقطة ايجابية لتسهيل قدوم السياح الى المملكة".وأشار قعوار إلى أهمية دور الهيئة في التسويق والترويج للاستقطاب كافة السياح من مختلف دول العالم وتكثيف الحملات التسويقية لتكون المملكة هدفا لسائح من مختلف الدول وهذا ما تقوم بممارسته الهيئة.ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة من العام الحالي، حققت ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت اكثر من 3.7 مليون زائرا، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % عن الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع بعد جائحة كورونا.وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3.004.8 مليون دينار.