الأربعاء 28 حزيران 2023
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انخفاض مستوردات المملكة من المجوهرات والنفط الخام في الثلث الأول

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بترول وذهب وعملات
شهد الثلث الأول من العام الحالي انخفاضا في نسب مستوردات المملكة من الحلي والمجوهرات بنسبة 22 بالمئة، و النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بما نسبته 7.9 بالمئة، بالإضافة إلى مواد أخرى شهدت انخفاضا بنسبة 1 بالمئة.اضافة اعلان
وزادت نسبة مستوردات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 27.9 بالمئة، والمنتجات الكيماوية بنسبة 22 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 6.3 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 5.7 بالمئة.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي لكل من؛ النفط الخام ومشتقاته حوالي 985 مليون دينار، و العربات والدراجات قرابة 435 مليونا، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 363 مليون دينار.
كما بلغت مستوردات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي لكل من؛ الحلي والمجوهرات نحو 275 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 270 مليونا، و المنتجات الكيماوية ما يقارب 243 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى بنحو 3.241 مليار دينار.
وفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة، ليبلغ 5.813 مليار دينار، مقارنة مع 5.832 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.-(بترا-وعد ربابعة)
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