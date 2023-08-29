الثلاثاء 29 آب 2023
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"تجارة عمان" تدعو لشراكات اقتصادية جديدة مع تونس

جانب من لقاء بين غرفة تجارة عمان ووفد تجاري تونسي - (الغد)
جانب من لقاء بين غرفة تجارة عمان ووفد تجاري تونسي - (الغد)
 دعا رئيس غرفة تجارة عمان إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة تونس للنهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 
وأكد الحاج توفيق خلال لقاء وفد تجاري تونسي أمس، أن حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ما يزال متواضعا ولا يعكس الإمكانات والفرص المتوفرة والمتنوعة في كلا الجانبين، إضافة إلى متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات. اضافة اعلان
وشدد، على ضرورة العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. 
يذكر أن صادرات المملكة إلى تونس بلغت نحو 8 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 7 ملايين دينار مستوردات. 
وتركز الصادرات الأردنية إلى تونس بالأسمدة والألمنيوم ومصنوعاته وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، فيما المستوردات تتنوع بين منتجات الصيدلة والأسماك والكاكاو ومحضراته.
ودعا الحاج توفيق، إلى تشجيع الشركات الأردنية ونظيرتها التونسية على إقامة شراكات تنهض بعلاقات البلدين التجارية والصناعية لمستويات أعلى.
وأشار، إلى ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، والتركيز على قطاعات ذات الميزة التنافسية لدى البلدين، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية بهدف توسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.
ودعا الحاج توفيق، إلى تنظيم معرضين الأول يقام في عمان والآخر في تونس، والتركيز على القطاعات الصناعية والخدمية وتنظيم منتدى أعمال مشترك على هامشهما للاطلاع على واقع الفرص المتاحة والعمل على استثمارها بما يحقق المصالح المشتركة.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس منير المؤخر وجود مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص، لوضع إطار عمل جديد لعلاقات البلدين الاقتصادية والتركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة.
وأشار، إلى خصوصية متانة العلاقات الأردنية التونسية بمختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على حل القضايا المتعلقة بحركة نقل البضائع والسياح بين البلدين وتوفير خطوط جوية بهذا الخصوص.
بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة التونسي في عمان محمد علي بالحبيب، إلى التعاون والتنسيق المستمر والقائم بين السفارة وغرفة تجارة عمان بهدف تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية. 
وأكد، أن الإطار القانوني الذي ينظم علاقات البلدين متوفر، ويشكل أرضية صلبة للنهوض بالتعاون التجاري بينهما، مشددا على ضرورة تعزيز التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص والمشاركة في تنظيم المعارض.
وأشار، إلى أن اجتماعات اللجنة التونسية الأردنية المقرر عقدها في العاصمة عمان نهاية تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ستشكل نقلة نوعية لعلاقات البلدين الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم عقد منتدى أعمال تشارك فيه مختلف مؤسسات القطاع الخاص وشركات البلدين. 
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة للحضور، أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم التونسيين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ومن ثم تكامل الأدوار من أجل دعم اقتصاد البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والتونسي.
وأشاروا، إلى ضرورة التركيز على قطاعات التجارة والخدمات والنقل واللوجستيات والاستفادة من الفرص المتاحة فيها، واكتشاف مجالات التعاون الاقتصادي وتحويلها إلى استثمارات ناجحة تدعم التبادل التجاري. 
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