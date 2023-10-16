الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

أطفال بين ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة - (المصدر: الجزيرة نت)
ضحايا غزة
أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن جمعها ربع مليون دينار لشراء أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي.اضافة اعلان
وقال رئيس النقابة سلطان علان في تصريح لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة.
وأضاف ان تجار القطاع لبوا نداء الواجب الوطني والإنساني الذي أطلقه القطاع التجاري والخدمي وغرف التجارة، حيال أهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له وعمليات القتل والتهجير للمواطنين والتدمير المتواصل لكل المنازل والمدارس والمرافق.
وأكد علان أن تجار القطاع يسخرون كل إمكانياتهم لتقديم العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة الصامدين في وجه آلة القتل التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت.- (بترا)
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