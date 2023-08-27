ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب.. إلى ماذا ستفضي؟

اضافة اعلان

شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات حادة منذ بداية شهر آب/ أغسطس الحالي نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت، وفق الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل.وبحسب عقل، ارتفع سعر كل لتر من بنزين 90 بواقع 40 فلسا أي ما نسبته 4%، وبنزين 95 بواقع 40 فلسا وما نسبته 3.5%، والديزل بقيمة 80 فلسا وما نسبته 11%، كما ارتفع سعر الكاز 10 فلسات، علما أن سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا.ورجح أن تنعكس هذه الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وأوضح عقل أن هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض؛ وذلك يعود إلى الخفض الطوعي السعودي لمليون برميل، وإعلان السعودية تمديد هذا الخفض إلى شهر سبتمبر/ أيلول.وأضاف أن السعودية أشارت إلى إمكانية تمديد الخفض لأشهر أخرى وأنها قد تلجأ لمزيد من الخفض الكمي.وتابع الخبير: "هذه التصريحات كان لها استجابة فورية في الأسواق وارتفعت الأسعار إلى أن وصلت 87 دولارا".وأردف: "أعلنت الصين أمس خطوة لتحفيز الاقتصاد وطلبت من البنوك زيادة القروض وتقليص مخاطر الديون لتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة مستورداتها من النفط".واستكمل: "حسب تصريحات المسؤولين في أوبيك+ إن هدفهم دائما تحسين الأسعار والحفاظ على توازن الأسواق".