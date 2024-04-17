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تنشيط السياحة تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية في اليونان لعام 2024

تكريم هيئة تنشيط السياحة
تكريم وزارة السياحة

حصدت هيئة تنشيط السياحة جائزة أفضل حملة ترويجية أجنبية في اليونان للعام 2024، حسب ما أعلنته جمعية السياحة اليونانية في احتفال رسمي بدعم من وزارة السياحة اليونانية.

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وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة قد نجحت في تحقيق أهدافها الترويجية التي ساهمت بشكل فعال في دعم السياحة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الجائزة التي تؤكد على الخطط الاستراتيجية الناجحة للهيئة وتعزز من جذب السياح.


وقال إن الهيئة تميزت بتحقيق أهدافها العالمية التي تبرز السمات السياحية الفريدة للأردن، وهذا التكريم يعد تتويجًا للمجهودات المستمرة للتفوق في الساحة السياحية العالمية بين مختلف الشركات والهيئات.


وبين عربيات أن الجائزة تمثل إنجازا للهيئة، ما انعكس إيجابًا على المواد الترويجية والإعلامية في الأسواق المستهدفة. (بترا)


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