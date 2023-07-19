4 رياديات أردنيات بقائمة "فوربس" لأفضل 20 سيدة صنعن علامات تقنية

إبراهيم المبيضين

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يواصل قطاع الريادة في المملكة تألقه على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بقدرات وأفكار أفرزت شركات ريادية استطاعت أن تضع بصمة واضحة خصوصا في مجال الريادة الرقمية، لتحتل أربع رياديات أردنيات، مؤخرا، مواقع لهن في قائمة حديثة لفوربس حملت اسم "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" للعام 2023.وتمثل قائمة فوربس "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" للعام 2023، الرياديات المؤسِسات اللاتي أنشأن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا، ويمثلن 12 قطاعًا من القطاعات الفرعية الأكثر أهمية في المجال، كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها.وتصدرت الإمارات القائمة لكونها مقرًا لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات والسعودية بشركتين. بينما تواجدت الأردنيات في القائمة بـ4 مؤسسات، تليهن مؤسسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.والرياديات الأردنيات اللواتي جرى اختيارهن من هذه القائمة هن: نور الحسن من خلال العلامة التجارية "ترجمة"، علا دودين من خلال العلامة التجارية "BitOasis"، دينا سمعان من خلال العلامة التجارية "CoinMENA"، والأردنية إيمان حيلوز من خلال العلامة التجارية "Abjjad".وقالت "فوربس"، في تقرير مرفق مع القائمة، إن رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهن الكثير من التحديات، مقارنة بنظيراتهن في مناطق أخرى من العالم، حيث تشكل الشركات التي تقودها سيدات أقل من 5 % من إجمالي الشركات في المنطقة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 23 % إلى 26 %، حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وأكد التقرير أنه بالرغم من الأزمات العالمية، فهن ما يزلن يؤسسن العلامات التجارية الناجحة، ويجذبن التمويلات.وفي التفاصيل، احتلت الريادية الأردنية "نور الحسن" المرتبة الرابعة في القائمة من خلال العلامة التجارية وشركة "ترجمة" العاملة في قطاع خدمات الترجمة الرقمية.وتقدم منصة ترجمة "Tarjama" ومقرها الإمارات خدمات الترجمة الرقمية، لأكثر من 55 لغة، بما في ذلك خدمات صناعة المحتوى والتفريغ الصوتي ومقاطع الفيديو، ولديها 7 مكاتب في جميع أنحاء العالم يعمل فيها 35 ألف موظف حر، و154 موظفًا بدوام كامل حتى نهاية العام 2022.وتعد الحسن أيضًا مؤسسة ورئيسة (Ureed.com)، وهي منصة رقمية تربط الشركات العالمية بأكثر من 55 ألف موظف حر معتمد. تدير الحسن عملية نمو شركاتها عبر 8 أسواق، وتقود فريق عمل يضم أكثر من 300 موظف.وجاءت الأردنية علا دودين في المرتبة الحادية عشرة من خلال العلامة التجارية "BitOasis" التي تعمل في قطاع تداول العملات الرقمية.وشاركت دودين في تأسيس منصة تداول العملات الرقمية "BitOasis"، ومقرها الإمارات، مع دانيال روبنيك وطارق كيلاني العام 2015. وتعمل المنصة حاليًا في 15 دولة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما بلغ حجم التداول على المنصة أكثر من 5 مليارات دولار، وشهدت تسجيل اشتراك أكثر من 700 ألف مستخدم منذ إنشائها.وعملت دودين سابقًا في (EY) وأرامكس. واحتلت الريادية الأردنية دينا سمعان المرتبة الخامسة عشرة في القائمة من خلال العلامة التجارية "CoinMENA" التي تعمل على تداول العملات الرقمية.وحازت الأردنية "دينا سمعان" من خلال العلامة التجارية "CoinMENA" العاملة في قطاع تداول العملات الرقمية المرتبة الخامسة عشرة في القائمة.وتعد "CoinMENA" ومقرها البحرين، شركة مزودة لخدمات العملات الرقمية، وتخضع لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي؛ حيث تمكن المستثمرين من شراء العملات الرقمية، وبيعها وتخزينها، وإرسالها واستلامها، إضافة إلى ميزة الإيداع والسحب بالعملة المحلية، وقد تم تنزيل تطبيق الشركة أكثر من 800 ألف مرة على كل من نظامي أندرويد و(iOS).وحجزت الأردنية إيمان حيلوز المرتبة التاسعة عشرة في القائمة من خلال العلامة التجارية "Abjjad" العاملة في قطاع الكتب الإلكترونية والنشر الرقمي.وتعد "أبجد"، ومقرها الأردن، منصة مدفوعة لنشر الكتب الإلكترونية والرقمية العربية. وتضم مكتبة المنصة أكثر من 20 ألف كتاب ورواية عربية. تم تنزيل التطبيق أكثر من مليوني مرة، من خلال متجري (Google Play) و(App Store). ويتواجد على المنصة أكثر من 3.5 مليون قارئ. وشغلت حيلوز منصب مديرة التسويق وإدارة المعرفة في شركة (KPMG) قبل تأسيس "أبجد".