رغم قرار المنع.. سارة زكريا تؤكد حضورها للأردن وإحياء حفلها الخميس القادم

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رغم قرار رسمي بمنعها من الغناء داخل الأردن نشرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا عبر صفحتها في انستغرام مقطع فيديو مساء الأحد تدعو فيه محبيها للتجمع في الحفل القادم لها في الأردن.وقالت في مقطع الفيديو الذي جاء ضمن خاصية "الستوري" عبر انستغرام إنها ستكون متواجدة في الحفل الذي سيقام يوم الخميس القادم بتاريخ 14 أيلول.كما ونشرت الإعلان الخاص بالحفل مساء الأحد أي بعد صدور إعلان منعها من الغناء في الأردن.وقد أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع اللبنانية سارة محمود الزكريا من الغناء في المملكة، بعدما كانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أجرت تحقيقاً معها على خلفية ألفاظ نابية أطلقتها خلال حفلها في الساحل الشمالي مؤخراً.وأصدرت النقابة الأردنية بياناً، الأحد، أكدت خلاله أنها أوعزت للمنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف سارة الزكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية في المملكة، وتوعدت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.وأشارت النقابة إلى المادة 26 في قانونها التي تنص على «المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها».وقالت إنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أي من المهن المشمولة بالقانون، مؤكدة عدم أحقية أي شخص في ممارسة المهن الفنية دون استصدار تصريح منها.