عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل تدريجيا بعد عطل مفاجئ

عادت منصات (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) للعمل تدريجيا؛ بعد عطل مفاجئ ضرب المنصات.

وكان مستخدمون قد شكوا من تعطل تطبيق (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) عن العمل بشكل مفاجئ، الثلاثاء، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومحليا شكا مستخدمون من تعطل عمل منصات اجتماعية منها (فيسبوك وإنستغرام) دون معرفة سبب ذلك.



وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات عبر منصة "إكس" إن المنصات التعريفية بما في ذلك Facebook وInstagram وMessenger وThreads تواجه حاليًا انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.

وأفاد موقع "داون ديتيكتور " الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل (فيسبوك وإنستغرام) المملوكين لشركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين.



كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن (فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر) تواجه حالياً انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.