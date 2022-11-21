بايدن يتصل بلاعبي منتخب أمريكا ويشجعهم على الفوز أمام ويلز – (فيديو)

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر الهاتف مع المنتخب الوطني لكرة القدم لتشجيع اللاعبين قبل بدء مشوارهم في مونديال قطر.

وفي مقطع فيديو للمحادثة الهاتفية تم نشره على (تويتر)، بدأ الرئيس، الذي احتفل أمس الأحد بعيد ميلاده الثمانين، بالمزاح قائلا “أيها المدرب، ضعني في التشكيلة لأنني مستعد للعب”.

وأضاف “يا رفاق، أعلم أنكم المستضعفون، لكن لديكم بعضا من أفضل اللاعبين في العالم في الفريق وأنتم تمثلون هذا البلد”.

وطلب بايدن من أعضاء المنتخب الأمريكي أن يثقوا ببعضهم البعض، وأن يلعبوا بقوة وأن يقدموا كل شيء على أرض الملعب، مؤكدا أن “البلد بأسره يشجعهم”.

وبقيادة اللاعب كريستيان بوليسيتش، تنافس الولايات المتحدة، التي غابت عن مونديال روسيا 2018، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إنجلترا وإيران وويلز.

وسيستهل منتخب “العم سام” البطولة اليوم الاثنين أمام منتخب ويلز بقيادة جاريث بيل. – (إفي)