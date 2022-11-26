بيج حزين على انحسار الأمل الويلزي.. وكيروش سعيد بقتالية لاعبيه

الدوحة – يتمسك منتخب ويلز بفرصه في التأهل للأدوار الاقصائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، ومع ذلك بدا روبرت بيج، المدير الفني، وكأنه أنهى آمالى فريقه في التأهل لدور الـ16 بعد الخسارة 0-2 أمام المنتخب الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأميريكي سلبيا أول من أمس الجمعة، يعني أن المنتخب الويلزي لديه فرصة للتأهل لدور الـ16.

ويجب على ويلز الفوز على إنجلترا بعد غد الثلاثاء، وهو شيئ فشل في تحقيقه منذ العام 1984، في المباراة التي تقام على ستاد أحمد بن علي، وأن يتعادل المنتخب الإيراني مع نظيره الأميركي في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة.

هذا قد يجعل ويلز يحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي وأمام المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، أول العوامل الحاسمة إذا تساوى منتخبان في عدد النقاط في النسخة الحالية من كأس العالم.

ولن يكون الفوز على المنتخب الإنجليزي بأقل من فارق أربعة أهداف، كافيا لمنتخب ويلز للتأهل إذا فازت إيران أو أميركا في المباراة الأخيرة.

ويمكن لمنتخب ويلز أن ينهي المجموعة متفوقا على المنتخب الإنجليزي وأن يصعد لدور الـ16 إذا فاز على المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف.

ولم يخسر المنتخب الإنجليزي من قبل أمام ويلز بأربعة أهداف طوال 143 عاما.

وكان واضحا أن بيج لم يكن واثقا من تأهل المنتخب الويلزي للأدوار الاقصائية بعدما سجل المنتخب الإيراني هدفين في الوقت بدل الضائع، وقال: “نريد أن ننهي المسابقة بشكل جيد. مسألة التأهل لم تعد بين أيدينا، ولكننا نريد أن ننهي مشاركتنا في البطولة بتقديم أداء جيد وتحقيق انتصار”.

وتابع :”لا يمكننا أن نجلس ونبكي بشأن الخسارة. لحسن الطالع، المباراة التالية قريبة، يمكنا الخروج وتقديم شئ لجماهيرنا تفرح به”.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية قبل الدخول في مباراة الجولة الأخيرة بعد التعادل السلبي مع المنتخب الأميركي، ويعلم المنتخب الإنجليزي أن التأهل للدور التالي مضمون بشرط عدم الخسارة 0-4 يوم الثلاثاء.

وأول من أمس، أكد بيج، إن فريقه تراجع كثيرا عن المعايير التي وضعها، ورفض استخدام البطاقة الحمراء التي حصل عليها حارس مرمى المنتخب الويلزي واين هينيسي، ثالث حالة طرد لحارس مرمى في تاريخ المونديال، كعذر لتبرير الخسارة، وقال إن منتخب إيران استحق الفوز.

وقدم جاريث بيل وآرون رامسي، مهندسا نجاحات ويلز طوال السنوات الماضية، أداء مخيبا، وقال بيج: “من الصعب تقبل تلك الهزيمة. قلت لهم قبل كل مباراة.. اذهبوا وأظهروا للعالم ما تقدمونه لنا كل يوم، وهذا ليس انعكاسا حقيقيا لهذا الفريق”.

وأضاف: “لقد حصلوا على مكافآتهم الحقيقية اليوم، استحقوا الخسارة. تراجعوا كثيرا عن المعايير التي جعلتنا نصل لكأس العالم، لو كنا استوفينا تلك المعايير لكان وضعنا أفضل. وإذا فعلت ذلك في البطولات الكبرى، ستعاقب”.

كيروس يشيد بلاعبيه

أثنى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، على الفوز المثير الذي حققه فريقه على ويلز، أول من أمس الجمعة.

وبعد أدائه الباهت خلال خسارته القاسية 2-6 أمام نظيره الإنجليزي في الجولة الأولى للمجموعة يوم الاثنين الماضي، ظهر المنتخب الإيراني بشكل مختلف تماما، حيث كان الطرف الأفضل، لا سيما في الشوط الثاني، الذي فرض خلاله سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وتبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، قبل أن تأتي النهاية السعيدة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة بهدفين حملا توقيع روزبه جشمي ورامين رضائيان.

وقال كيروش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “يوم رائع بالنسبة لنا، هذه مجرد البداية، لكننا بحاجة إلى إنهاء المهمة، كيروش “كل الاحترام للاعبين، لقد أظهروا اليوم حبهم للعب كرة القدم”.

ماديسون يعود لتمارين انجلترا

عاد اللاعب جيمس ماديسون (26 عاما) أمس السبت إلى تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

وبهذا، قد يكون ماديسون من الخيارات الهجومية المتاحة أمام جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي خلال مباراة الفريق الثالثة، والتي يلتقي فيها المنتخب الويلزي بعد غد.

وخاض ماديسون مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي من قبل، لكنه قد يكون من العناصر المهمة التي يعتمد عليها ساوثجيت في مباراة ويلز المهمة والتي ستحسم موقف المنتخب الإنجليزي من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال القطري.

وأكد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، إن فريقه لم يكن حاسما خلال التعادل السلبي مع الولايا المتحدة أول من أمس.

وأوضح كين في تصريحات لشبكة “آي تي في” عقب المباراة: “لم يكن أفضل أداء بالتأكيد.. كان لدينا فترات سيطرة جيدة على الكرة، لكن لم يكن لدينا المنتج النهائي.. إلا أن الشباك النظيفة تضعنا في موقع رائع بالمجموعة (الصدارة)”.

وعندما سئل كين عما كان ينقص فريقه، أجاب: “أن نكون حاسمين.. على النقيض تمامًا من مباراة إيران، كانت لدينا فرصتان أو ثلاث ولم نسجل منها.. كنا نلعب أمام فريق صعب، وسنمضي قدما”.

وتابع: “لقد ضغطوا بشكل جيد، وجعلوا الأمر صعبًا.. في بعض الأحيان تعاملنا مع الأمر بشكل جيد، نحن نحترمهم.. التعادل ليس سيئًا بالنسبة لنا، ونتطلع إلى المباراة التالية”.

وأضاف نجم توتنهام: “نعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل من ذلك.. التعادل في كأس العالم ليس سيئًا، ولا توجد مباراة سهلة.. بعد الأداء في المباراة الأولى (أمام إيران)، اعتقد الناس أننا سنحطم كل شيء، لكن هذا هو الحال.. وهو ليس ما جئنا من أجله”.

من ناحيته، كشف مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجواير، حجم الصعوبات التي مر فيها فريقه خلال التعادل مع منتخب الولايات المتحدة.

وقدم المنتخب الإنجليزي أداء دون الطموح، لكن ماجواير على وجه الخصوص، قدم مباراة جيدة، بعدما قطع معظم محاولات الأمريكيين.

وقال ماجواير في تصريحات لشبكة “أي تي في” عقب انتهاء اللقاء: “لم يكن أفضل أداء لنا، إنها نقطة وتضعنا في موقع قوي في المجموعة”.

وأضاف “منتخب أميركا جيد ويلعب بوتيرة عالية، كان علينا أن نعمل بجد وكان بإمكاننا أن نحسمها في النهاية، كان من الممكن أن نكون أكثر حسما، سنأخذ الإيجابيات ولكن هناك أشياء نحتاج إلى العمل عليها”.

وتابع ماجواير: “هذه المباريات صعبة. جميع الفرق الكبرى تلعب في كأس العالم، الولايات المتحدة فريق جيد. لم نكن قاسيين بما فيه الكفاية في الثلث الأخير، لم ننفذ التمريرة النهائية بشكل جيد بما فيه الكفاية، لدينا مهاجمون جيدون، أنا متأكد من أننا سنعود المباراة المقبلة”.

وختم: “اللاعبون الأمريكيون وضعونا تحت الضغط. لقد بذلنا جهدا كبيرا وخرجنا بشباك نظيفة، نعرف موقف المجموعة ونعلم أننا نحتفظ بالسيطرة، من المؤسف عدم فوزنا الليلة لكننا نتطلع إلى المباراة المقبلة”.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، فإن هذا التعادل السلبي دون أهداف، هو الثاني عشر للمنتخب الإنجليزي، في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، أي أكثر من أي منتخب آخر.

وفشل المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات له أمام المنتخب الأميركي بكأس العالم، ولم يلعب مباريات أكثر أمام منتخب واحد في تاريخ البطولة دون أن يحقق الفوز، سوى أمام المنتخب البرازيلي (4 مباريات). -(وكالات)