تفاصيل مكالمة أبو ليلى والفاخوري بعد “لقطة الموسم”.. الوحدات يدفع 15 ألف دينار للحكام الأجانب ويحصد نقطة

خالد الخطاطبة – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تفاصيل مكالمة أبو ليلى والفاخوري بعد “لقطة الموسم”

تحدث حارسا مرمى فريقي الفيصلي والوحدات يزيد أبو ليلى وعبدالله الفاخوري هاتفيا، عقب نهاية مباراة فريقيهما التي جرت يوم الجمعة الماضي على ستاد الحسن في إربد، وانتهت بالتعادل 1-1.

وخاض الحارسان اللذان يمثلان المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مكالمتهما الهاتفية التي أعقبت المباراة مباشرة، في لقطة الموسم والتي تمثلت بتسديدة الفاخوري القوية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، والتصدي الرائع للحارس أبو ليلى، في لقطة كادت أن تتسبب في “سكتات قلبية” على الجانبين، لو كتب لها النجاح.

وشرح الفاخوري لأبو ليلى، تفاصيل قراره بالخروج عن المرمى لمساندة زملائه في الركلة الركنية، معتبرا أن التعادل في هذه المباراة بمثابة الخسارة، والأمر الذي شجعه للخروج والمشاركة في الركلة الركنية، قبل أن تتهيأ أمامه الكرة بشكل نموذجي، ليسدد كرة استقرت في احضان أبو ليلى.

حارس مرمى الفيصلي أكد لحارس مرمى الوحدات، أن الكرة لو استقرت في شباكه، لكانت قد قتلته قهرا، لحساسية المباراة والتوقيت.

كلا الحارسين اتهما بعضهما البعض، بأن الحظ وقف إلى جانبه في الركلة، حيث الحظ وقف إلى جانب الفاخوري عندما تهيأت الكرة أمامه بشكل نموذجي، فيما الحظ وقف إلى جانب يزيد عندما جاءت الكرة في الزاوية التي يقف عليها.

وتبادل الحارسان المزاح والتعليق على هذه الكرة، التي كانت ستدخل التاريخ لو قدر لها أن تسكن الشباك.

يشار إلى أن يزيد وعبدالله تربطهما صداقة قوية، حيث تواجد الفاخوري في منزل أبو ليلى قبل عدة أيام، لتهنئته بقدوم المولودة الجديدة.

الوحدات يدفع 15 ألفا للحكام الأجانب ويحصد نقطة

دفع نادي الوحدات 15 ألف دينار للحكام الأجانب، لإدارة 3 مباريات في دوري المحترفين، ليخرج فقط بنقطة واحدة من هذه المباريات الثلاث.

وطلب الوحدات الاستعانة بحكام من الخارج لمبارياته أمام الفيصلي والحسين إربد، حيث استعان بحكام من سورية في مباراة الذهاب أمام الفيصلي في اللقاء الذي انتهى فيصلاويا، قبل أن يطلب حكاما من قطر لإدارة مباراته أمام الحسين إربد، والتي خسرها بنتيجة 0-1، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب أمام فريق الفيصلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أدارها حكام من أوزبكستان. ويتكفل النادي الذي يطلب حكاما أجانب، بتكاليف استقدام الحكام وأجورهم، حيث تبلغ تكلفة كل مباراة حوالي 5 آلاف دينار، علما أنه يحق لكل ناد الاستعانة بحكام أجانب في 3 مباريات فقط في الموسم.

البشيتي ينتقد مضاعفة دورة “أيه” حراس

انتقد المدرب رامي البشيتي، قيام اتحاد كرة القدم، برفع قيمة دورة التدريب للمستوى الأول لمدربي حراس المرمى (ايه)، من 250 دينارا إلى 500 دينار، رغم أن المتقدمين للدورة ابلغوا أن الرسوم تبلغ 250 دينارا فقط.

وقال البشيتي في تصريح لـ”الغد” : تم الاعلان عن التسجيل للمشاركة في الدورة، حيث تم تحديد الرسوم بمبلغ 250 دينارا، قبل أن يتم تأجيل الدورة، وعند عودتها تم ابلاغنا بأن الرسوم ارتفعت إلى 500 دينار، مطالبا بتفسير واضح للذي جرى، ومعتبرا أن هذا القرار سيحرم مدربين من المشاركة فيها.

الجلاد مرشح لعضوية الجهاز الفني لمنتخب الشباب

بات المدرب فهد الجلاد، أحد ابرز المرشحين لعضوية الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، بعد تزكيته داخل اتحاد الكرة.

ولم يكشف الاتحاد حتى الآن عن هوية المدير الفني الذي ربما يكون اسلام ذيابات، في حال أعلن الاتحاد عن تجديد عقده بعد أن قاد المنتخب للنهائيات الآسيوية، بانتظار الخبر الرسمي.

كواليس النجوم

• رئيس نادي شباب الاردن سليم خير تلقى التهاني يوم أمس بتعيينه عينا في مجلس الأعيان.

• النادي الفيصلي يتجه للتفاوض مع نادي الجزيرة، للحصول على ما نسبته 90 % من مدرجات المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري..في حال وافق الجزيرة على عرض الفيصلي، فإن صندوق النادي سيحصل على مبلغ مالي جيد.

• اختتمت يوم الخميس الماضي، المرحلة الأولى من دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو”، التي نظمها اتحاد الكرة بإشراف المحاضر ديان صالح.. الدورة تضم نخبة من المدربين المحليين والعرب.. المرحلة الثانية من الدورة تنطلق منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

• مباراة شباب الأردن المقبلة أمام السلط، وهي الأخيرة في الدوري، ستشهد عودة مدرب فريق شباب الأردن وسيم البزور، بعد غياب 6 مباريات بسبب عقوبة الحرمان.

• محمود الرشدان أعلن تراجعه عن فكرة الترشح لرئاسة نادي الحسين إربد، وأعلن دعمه الكامل لرئيس اللجنة المؤقتة الحالي عامر أبو عبيد، الذي يتوقع أن يفوز برئاسة النادي بالتزكية… الرشدان وهو والد نجم فريق الفيصلي نزار يستعد للاحتفال بزفاف نجله يوم 25 الشهر المقبل، أي بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام إسبانيا المقررة يوم 17 الشهر المقبل.