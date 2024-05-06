السير: سلسلة حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

شهدت العاصمة عمان صباح اليوم سلسلة من الحوادث المرورية نتيجة الأحوال الجوية السائدة، والتي أدت إلى انزلاقات في مناطق مختلفة.



وتعاملت كوادر إدارة السير مع حوادث متفرقة في عمان، من بينها حادث انزلاق باص عمومي أسفل جسر الأمير حسين، واستقراره عكس السير، وحادث تصادم بين ثلاث مركبات ما بعد جسر الملكة زين باتجاه الدوار السابع.



كما وقع حادث تصادم بين مركبتين، إحداهما باص H100، في نزول صافوط باتجاه البقعة، بالإضافة إلى حادث تصادم عند مدخل نفق الاقتصاد باتجاه دوار الداخلية.



وسُجّل حادث تصادم بين أربع مركبات قبل نفق الشعب من جهة المدينة الطبية، وانزلاق مركبة بشكل عرضي أدى إلى إغلاق الطريق مؤقتاً على مدخل نفق الثالث من جهة الرابع.



وتعاملت إدارة السير مع عدد من الحوادث ما بعد إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه جسر الشفا نتيجة الانزلاقات، فيما واجهت المركبات صعوبة في السير من إشارة الديوان باتجاه جبل القصور، حيث وقع حادث بين ثلاث مركبات في الموقع.



وناشدت إدارة السير السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة، والابتعاد عن السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

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