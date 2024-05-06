الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السير: سلسلة حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين
حادث سير -(أرشيفية)

شهدت العاصمة عمان صباح اليوم سلسلة من الحوادث المرورية نتيجة الأحوال الجوية السائدة، والتي أدت إلى انزلاقات في مناطق مختلفة.

وتعاملت كوادر إدارة السير مع حوادث متفرقة في عمان، من بينها حادث انزلاق باص عمومي أسفل جسر الأمير حسين، واستقراره عكس السير، وحادث تصادم بين ثلاث مركبات ما بعد جسر الملكة زين باتجاه الدوار السابع.

كما وقع حادث تصادم بين مركبتين، إحداهما باص  H100، في نزول صافوط باتجاه البقعة، بالإضافة إلى حادث تصادم عند مدخل نفق الاقتصاد باتجاه دوار الداخلية.

وسُجّل حادث تصادم بين أربع مركبات قبل نفق الشعب من جهة المدينة الطبية، وانزلاق مركبة بشكل عرضي أدى إلى إغلاق الطريق مؤقتاً على مدخل نفق الثالث من جهة الرابع.

وتعاملت إدارة السير مع عدد من الحوادث ما بعد إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه جسر الشفا نتيجة الانزلاقات، فيما واجهت المركبات صعوبة في السير من إشارة الديوان باتجاه جبل القصور، حيث وقع حادث بين ثلاث مركبات في الموقع.

وناشدت إدارة السير السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة، والابتعاد عن السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

اضافة اعلان


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

مكافحة الأوبئة: نظافة اليدين تقي من العدوى وتكافحها

منذ22 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

أمطار في عدة مناطق وتحذير من تشكل السيول

30 نيسان 2024
رئيس الوزراء، بشر الخصاونة خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

الخصاونة: حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة

29 نيسان 2024
أمطار في عمان

زخات مطر متفرقة تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد والبَرَد

29 نيسان 2024
اقرأ أيضا
أمطار - (تعبيرية)

أمطار في شمال ووسط المملكة وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

منذ2 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية

الحكومة تسعى للتوسع في استحداث الأندية النهارية لكبار السن

منذ16 ساعة
أمطار في الأردن - (أرشيفية للغد)

أمطار الاثنين.. هل ينتهي الموسم المطري غدا أم ننتظر المزيد من المفاجآت؟

منذ18 ساعة
شخص يشعر بالحر -(تعبيرية)

الأرصاد: نيسان الماضي سجل أعلى درجة حرارة خلال 100 عام

منذ18 ساعة
"حماية الصحفيين" يدين إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" ويطالب بتحرك دولي لمساءلتها

"حماية الصحفيين" يدين إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" ويطالب بتحرك دولي لمساءلتها

منذ19 ساعة
مساعدات إغاثية من الأردن لأهالي غزة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الضلالات والأكاذيب في زمن الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وحماس.. القصة الكاملة

سميح المعايطة |اليوم

نكتة يوم الصحافة العالمي في الأردن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات | منذ13 ساعة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 