أكثر من 50 أسيرة من غزة في سجن الدامون

وتاليا قائمة أسماء أسيرات غزة المحتجزات في سجن "الدامون"، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين:
1. سائدة وائل عطا صلاح الشرافي
2. نعمة أبو الخير محمد سعد الله
3. إيمان إبراهيم محمود محفوظ
4. أسيل حاتم يوسف أبو زايدة
5. ظريفة محمد كامل سلمي
6. لينا عبد الله أحمد طبيل
7. أفنان سرحان محمد نصر الله
8. حنان فيصل موسى
9. هبه صالح غبن
10. عبير قاسم غبن
11. جيهان فيصل موسى
12. فهمية سعيد عنتر مسنة تبلغ من العمر 82 عاما.
13. ملك أكرم سلمان أبو مدين
14. سعاد شحادة أبو شملة
15. فاطمة سعيد أبو شملة
16. سارة سعيد أبو شملة
17. يسرى سعدي أبو الخير
18. تقى أحمد أبو الخير
19. سجود أحمد أبو الخير
20. سهير سعيد مقادمة
21. منار كمال مقادمة
22. ملك كمال مقادمة
23. أميرة صخر عطا أبو الزرو
24. كاميليا شحادة حسن أخرس
25. هديل يوسف عيسى الدحدوح
26. آية سعيد أبو شملة
27. نعمة ناصر حموده
28. هدى إبراهيم أبو شملة
29. نعمة سعيد أبو شمله
30. ايمان سعيد أبو شمله
31. إيناس عبد الرؤوف أبو الزور
32. لميا عطا أبو الزور
33. الهام فتحي البورنو
34. رانيا رياض البورنو
35. نور زهير شنباري
36. وفاء نبيل صبح
37. علا ناهض شنباري
38. رائدة أسعد عبد العال
39. سهاد أحمد خولي
40. إيمان أحمد البورنو
41. شيماء أحمد خولي
42. خضره أحمد أبو حليمة
43. خلود حنونه
44. إيناس أحمد بدوان
45. نفين ناصر النجار
46. فاطمة محمد عبد العزيز
47. فاتن إسماعيل أبو ناصر
48. نبيلة نبيل مقداد
49. شذى علي أبو دلال
50. غادة حسن خروب
51. تمام جهاد أسود