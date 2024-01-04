أكثر من 50 أسيرة من غزة في سجن الدامون

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أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 أسيرة من غزة في سجن الدامون جنوب شرق حيفا.وتاليا قائمة أسماء أسيرات غزة المحتجزات في سجن "الدامون"، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين:1. سائدة وائل عطا صلاح الشرافي2. نعمة أبو الخير محمد سعد الله3. إيمان إبراهيم محمود محفوظ4. أسيل حاتم يوسف أبو زايدة5. ظريفة محمد كامل سلمي6. لينا عبد الله أحمد طبيل7. أفنان سرحان محمد نصر الله8. حنان فيصل موسى9. هبه صالح غبن10. عبير قاسم غبن11. جيهان فيصل موسى12. فهمية سعيد عنتر مسنة تبلغ من العمر 82 عاما.13. ملك أكرم سلمان أبو مدين14. سعاد شحادة أبو شملة15. فاطمة سعيد أبو شملة16. سارة سعيد أبو شملة17. يسرى سعدي أبو الخير18. تقى أحمد أبو الخير19. سجود أحمد أبو الخير20. سهير سعيد مقادمة21. منار كمال مقادمة22. ملك كمال مقادمة23. أميرة صخر عطا أبو الزرو24. كاميليا شحادة حسن أخرس25. هديل يوسف عيسى الدحدوح26. آية سعيد أبو شملة27. نعمة ناصر حموده28. هدى إبراهيم أبو شملة29. نعمة سعيد أبو شمله30. ايمان سعيد أبو شمله31. إيناس عبد الرؤوف أبو الزور32. لميا عطا أبو الزور33. الهام فتحي البورنو34. رانيا رياض البورنو35. نور زهير شنباري36. وفاء نبيل صبح37. علا ناهض شنباري38. رائدة أسعد عبد العال39. سهاد أحمد خولي40. إيمان أحمد البورنو41. شيماء أحمد خولي42. خضره أحمد أبو حليمة43. خلود حنونه44. إيناس أحمد بدوان45. نفين ناصر النجار46. فاطمة محمد عبد العزيز47. فاتن إسماعيل أبو ناصر48. نبيلة نبيل مقداد49. شذى علي أبو دلال50. غادة حسن خروب51. تمام جهاد أسود