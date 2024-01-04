الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 50 أسيرة من غزة في سجن الدامون

أحد سجون الاحتلال
أحد سجون الاحتلال
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 أسيرة من غزة في سجن الدامون جنوب شرق حيفا.

وتاليا قائمة أسماء أسيرات غزة المحتجزات في سجن "الدامون"، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين:اضافة اعلان

1.  سائدة وائل عطا صلاح الشرافي    

2.  نعمة أبو الخير محمد سعد الله

3.  إيمان إبراهيم محمود محفوظ

4.  أسيل حاتم يوسف أبو زايدة 

5.  ظريفة محمد كامل سلمي  

6.  لينا عبد الله أحمد طبيل    

7.  أفنان سرحان محمد نصر الله     

8.  حنان فيصل موسى    

9.  هبه صالح غبن     

10.  عبير قاسم غبن      

11.  جيهان فيصل موسى    

12.  فهمية سعيد عنتر   مسنة تبلغ من العمر 82 عاما.          

13.  ملك أكرم سلمان أبو مدين  

14.  سعاد شحادة أبو شملة      

15.  فاطمة سعيد أبو شملة       

16.  سارة سعيد أبو شملة         

17.  يسرى سعدي أبو الخير       

18.  تقى أحمد أبو الخير          

19.  سجود أحمد أبو الخير         

20.  سهير سعيد مقادمة          

21.  منار كمال مقادمة           

22.  ملك كمال مقادمة             

23.  أميرة صخر عطا أبو الزرو          

24.  كاميليا شحادة حسن أخرس               

25.  هديل يوسف عيسى الدحدوح            

26.  آية سعيد أبو شملة                 

27.  نعمة ناصر حموده                 

28.  هدى إبراهيم أبو شملة             

29.  نعمة سعيد أبو شمله                     

30.  ايمان سعيد أبو شمله                   

31.  إيناس عبد الرؤوف أبو الزور                

32.  لميا عطا أبو الزور              

33.  الهام فتحي البورنو         

34.  رانيا رياض البورنو           

35.  نور زهير   شنباري       

36.  وفاء نبيل صبح            

37.  علا ناهض شنباري            

38.  رائدة أسعد عبد العال          

39.  سهاد أحمد خولي              

40.  إيمان أحمد البورنو             

41.  شيماء أحمد خولي                  

42.  خضره أحمد أبو حليمة               

43.  خلود حنونه                  

44.  إيناس أحمد بدوان            

45.  نفين ناصر النجار               

46.  فاطمة محمد عبد العزيز         

47.  فاتن إسماعيل أبو ناصر          

48.  نبيلة نبيل مقداد                  

49.  شذى علي أبو دلال           

50.  غادة حسن خروب             

51.  تمام جهاد أسود
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

02 كانون الثاني 2024
المحور

ما هو محور فيلادلفيا الذي يثير قلق الاحتلال؟

31 كانون الأول 2023
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

30 كانون الأول 2023
ezgif-3-740f7c1e60

الاحتلال الصهيوني يستخدم الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة

26 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
جثامين لشهداء في قطاع غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ1 ساعة
علم لبنان

لبنان تطالب بتحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية

منذ2 ساعة
28ipj-730x438

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

منذ3 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

منذ4 ساعة
20240103164807afpp-afp_349g3wx.h-730x438

ميديا بارت: “حزب الله” يعد بـ”معاقبة” إسرائيل مع الحفاظ على الغموض بشأن إستراتيجيته

منذ6 ساعة
thumbs_b_c_80301fdfd7908e613651551b0e46e801

"الموساد" يحذر أمهات الفلسطينيين المشاركين بهجوم 7 أكتوبر

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ21 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ21 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ21 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 