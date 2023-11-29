الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس الثلاثاء 35 فلسطينيا بينهم طفل عمره 12 عاما، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. (الجزيرة نت)