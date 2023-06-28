الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" بأول أيام عيد الأضحى

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اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأربعاء، في العاصمة الخرطوم بأول أيام عيد الأضحى، رغم إعلان هدنة من الطرفين خلال اليوم.ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة تجددت جنوب العاصمة الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة.وطبقا للشهود، فإن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على أهداف متفرقة في الخرطوم بالتزامن مع سماع دوي مضادات أرضية دون أن تتضح طبيعة هذه الأهداف.كما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في سماء المناطق المستهدفة، فيما يواصل الطيران الحربي التحليق بكثافة في سماء مدينة بحري شمال الخرطوم، حسب الشهود.ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني أو "الدعم السريع" على هذه الاشتباكات حتى الساعة (6:15 ت.غ).يأتي ذلك، فيما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.ومساء الاثنين، أعلن قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن "هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء".ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان، والتي خلّفت قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.-(الأناضول)