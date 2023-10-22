الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بينهم أطفال ونساء.. 50 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة في اليوم الـ16

شهداء ومصابون بالعدوان الإسرائيلي على غزة
شهداء ومصابون بالعدوان الإسرائيلي على غزة
استشهد أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.اضافة اعلان

وبحسب وكالة "وفا" نقلا عن مستشفيات القطاع، فقد استشهد أكثر من 50 شهيدا وأصيب العشرات، بينهم حالات خطرة، جراء القصف على العديد من المناطق في القطاع، والذي استهدف في مجمله منازل، وشققا سكنية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

وأوقعت غارة إسرائيلية أخرى شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

يشار إلى وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة الماضية.

كما وصل عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرقي من المدينة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

منذ6 ساعة
استشهاد أطفال في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل

إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك

منذ22 ساعة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

21 تشرين الأول 2023
2023119224626521638097651865217934

مفكر أميركي فلسطيني: على واشنطن التفكير مرتين قبل أن تورطها "إسرائيل" بنكبة ثانية

16 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

منذ5 ساعة
اعتقالات في الضفة

الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة

منذ5 ساعة
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

منذ5 ساعة
384131_0

عدوان إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

منذ6 ساعة
1697953182165

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

منذ6 ساعة
صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 