بينهم أطفال ونساء.. 50 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة في اليوم الـ16

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استشهد أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.وبحسب وكالة "وفا" نقلا عن مستشفيات القطاع، فقد استشهد أكثر من 50 شهيدا وأصيب العشرات، بينهم حالات خطرة، جراء القصف على العديد من المناطق في القطاع، والذي استهدف في مجمله منازل، وشققا سكنية.وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.وأوقعت غارة إسرائيلية أخرى شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا.ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.يشار إلى وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة الماضية.كما وصل عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين شرق المدينة.وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرقي من المدينة.