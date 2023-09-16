السبت 16 أيلول 2023
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رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام اتحاد الجامعات العربية في رام الله

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رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله يلتقي أمين عام اتحاد الجامعات العربية
بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة لدى لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد للارتقاء بالمستوى العلمي والاكاديمي للتعليم الجامعي الفلسطيني .اضافة اعلان
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وحضره  وزير التعليم العالي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية الدكتور عماد الزير ومدير الاعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجة وعدد من المعنيين في الملف التعليمي الجهود التي يقوم بها الاتحاد لاستدامة التواصل والعمل بين الاتحاد والجامعات الفلسطينية في الانشطة والبرامج الاكاديمية كافة .
واتفق الطرفان وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم على انشاء مجلس للتبادل الأكاديمي والذي سيكون مقره في جامعة فلسطين الأهلية بالاضافة الى دعم مسيرة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الذي تستضيفهُ جامعة القدس المفتوحة ويتبع الاتحاد .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح، ويستطيع أن ينافس عالميا من خلال استكمال الدراسة في الجامعات العالمية والعمل في العديد من الجامعات والمؤسسات العربية والدولية ، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها المتميز .
ودعا اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين ليكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.
 وأشاد أمين عام اتحاد الجامعات العربية باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين والمستوى المُتقدم للجامعات الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الجامعات موكدا حرص الاتحاد بالمحافظة على منظومة التعليم الفلسطينية .
وابدى الدكتور سلامة استعداد الاتحاد الى تقديم كل اشكال التعاون والدعم المُتاح للجامعات الفلسطينية لمساعدتها في زيادة قدراتها التنافسية على المستوى الاقليمي والعالمي والمُحافطة على إستدامة التعليم الجامعي .
وأكد ان الاتحاد كان وما زال داعماً للجامعات الفلسطينية من خلال تأسيس صندوق دعم الجامعات الفلسطينية الذي تستضيفه الجامعة الاردنية واصدار كتاب خاص بالقضية الفلسطينية .
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