صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و899 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "33 ألفا و899 شهيدا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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وقالت الوزارة، في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وشددت على أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و899 شهيدا و76 ألفا و664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 إصابة".



وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمهم من الأطفال والنساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)