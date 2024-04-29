الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

200 مستوطن متطرف يقتحمون باحات الأقصى

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صبيحة عيد الفصح العبري
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صبيحة عيد الفصح العبري
اقتحم 200 مستوطن متطرف يهودي اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السابع من عيد الفصح اليهودي.اضافة اعلان

وأشارت إلى أن المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وكانت منظمات "الهيكل المزعوم"، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم ما يسمى بـ"القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس.

وكان نحو 1210 مستوطنين اقتحموا الأقصى أمس الأحد، فيما شهد يوم الخميس الماضي اقتحام 1600 مستعمر. (بترا)
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