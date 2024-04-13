" الخيرية الهاشمية": توزيع ١٧١٧ طنا من الطحين في غزة خلال رمضان

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وتلقت كل عائلة حصة تقدر بـ25 كيلوغرام، وذلك في إطار جهد الهيئة الخيرية المستمر لدعم السكان المتضررين في قطاع غزة، وفق ما أكد الدكتور حسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وأشار الشبلي إلى أن الهيئة ستواصل إرسال المساعدات بناءً على قوائم الاحتياج المحدثة، في سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين بالأزمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.وتمكنت الهيئة وبعد انقطاع دام أربعة أشهر، من إدخال هذه المادة الحيوية إلى شمال غزة، بسبب الحصار الذي عرقل عمليات الإمداد الغذائي.وقد لعبت هذه الخطوة دورًا حيويًا في تخفيف العبء على العائلات التي تعاني من شح الغذاء والأزمات المتتالية.