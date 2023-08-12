الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

1235 حالة عقر بالعاصمة و635 حالة تحري عن الكوليرا

وزارة الصحة -( الغد)
وزارة الصحة

كشف مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي عن حالة الأمراض السارية محافظة العاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي لافتا الى أن عدد المطعمين في المراكز الصحية من بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي بلغ 180.188 ألف شخص.

اضافة اعلان

 

وأشار في تصريحات لـ "الغد" الى أن عدد حالات الإسهالات حتى النصف الاول من العام الحالي بلغت 6731 حالة إصابة  فيما بلغت حالات التحري عن الكوليرا 635 حالة والجدري الماء بلغت 645 حالة إصابة .

فيما بلغت حالات العقر 1235 حالة والكبد الوبائي (أ) 6 إصابات وحالات الاشتباه بالشلل الرخو الحاد 19 حالة إصابة.


أما حالات الإصابة بالسحايا فكشف التميمي عن وجود 57 حالة إصابة خلال النصف الأول من العام الحالي فيما بلغت حالات السحايا البكتيري 3 حالات فقط وحالات التسمم الغذائي فقد بلغت 25 حالة.


وفيما يتعلق بمرض الحمى المالطية فقد بلغت 14 حالة إصابة و3 حالات للجرب وحالتان للبلهارسيا وحالة للنكاف إضافة الى حالة للملاريا.


من جهة أخرى كشف التميمي عن أن أعداد المطعمين خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغت بمطعوم الحمى الصفراء 798 شخصا ومطعوم التهاب الكبد (ب) 730 شخصا وداء الكلب 5588 حالة تطعيم و26907 شخصا ضد السحايا.


تأي هذه الارقام في اختفاء واضح لنتائج الحصبة التي لم تدرج على سجلات مديرية الصحة والتي وصلت العام الحالي أعدادا كبيرة ، فضلا عن  تطعيم الآلاف بمطعومها.


وتجاوزت حالات الإصابة بالحصبة 110 إصابات منذ نيسان (ابريل) من العام الحالي من محافظات إربد والمفرق والزرقاء وعمان، حيث تؤثر على الأشخاص غير متلقي المطعوم ضد الحصبة في صغرهم.


وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الغد" أن الحصبة تشهد انتشارا لكل أربع أو خمس سنوات في جميع دول العالم والأردن كجزء منها. وأن نحو 95 % من السكان تلقوا مطاعيمها فيما باشرت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للأوبئة حملة ضد هذا المرض .


وهو ما أكده رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور محمد اليحيى لـ "الغد" الذي شدد على أن المركز والوزارة يتابعات حالات الرصد النشط للإصابات إضافة الى استكمال المطاعيم.


وكان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة رائد الشبول أوضح لـ "الغد" أن كوادر وزارة الصحة تتابع جميع حالات "الحصبة"، كما تم تفعيل الرصد النشط في جميع المحافظات، مبينا أن الوزارة عممت على كوادرها في المستشفيات والمراكز الصحية ليتلقوا مطعوم الحصبة لغير المتلقين سابقا.


وأكد أن وزارة الصحة نسقت مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وجميع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية التطعيم ضد الحصبة.


وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي ، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات في الوقت الذي بلغت فيه الحالات العام الماضي 5138 حالة.


وتقدم وزارة الصحة المصل للأشخاص الذين تعرضوا للعقر وهو مطعوم داء السعار Anti rabies vaccine.


ويعتبر داء الكلب وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، مرض فيروسي معد يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة في أعقاب ظهور الأعراض السريرية. 


وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب الأليفة في نسبة تصل إلى 99 % من الحالات، إلا أن داء الكلب يمكن أن يصيب الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء، وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعض أو الخدش عن طريق اللعاب عادة".

 

 

اقرأ المزيد : 

"الصحة": لا إصابات كوليرا في المملكة

"القبة الحرارية" تلقي بقسوتها على التزويد المائي ومخاوف من انقطاعات الكهرباء

"القبة الحرارية" تلقي بقسوتها على التزويد المائي ومخاوف من انقطاعات الكهرباء منذ17 ساعة

د.ابراهيم بدران

اللقاءات العربية.. وتعميق التعاون منذ17 ساعة

fa7d4a3d-طبيب

"الأطباء" تنفي طلبها أي مبالغ من منتسبيها مقابل شهادات "داتافلو" منذ17 ساعة

فاعليات تربوية مشاركة في ندوة مجالس _-(تصوير: ساهر قدارة)

إصلاح التعليم.. التوازن ومغادرة المفاهيم التقليدية منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)

"الصحة": لا إصابات كوليرا في المملكة

منذ4 ساعة
مبنى المجلس الطبي الأردني في عمان-(ارشيفية)

دعوات لرفع مستوى امتحان "البورد الأردني" بعد تخفيف تصنيفه في دول عربية

09 آب 2023
مبنى وزارة الصحة في منطقة طارق - (أرشيفية)

مدارس وحضانات تخالف اشتراطات الصحة

09 آب 2023
اقرأ أيضا
تفاصيل ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات

تفاصيل قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات

منذ3 ساعة
مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)

"الصحة": لا إصابات كوليرا في المملكة

منذ4 ساعة
الغذاء والدواء تدعو المؤسسات لاتباع ارشادات هامة خلال موجة الحر

الغذاء والدواء تدعو المؤسسات لاتباع ارشادات هامة خلال موجة الحر

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.20.56 AM

طالبات تخصص القبالة في "الخدمات الطبية الملكية" يلتقين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان

منذ5 ساعة
منظر عام لمدينة عمان

استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة

منذ7 ساعة
مزارعون في المفرق خلال الحصاد في إحدى المزارع-(تصوير: ساهر قدارة)

الثروة الزراعية والحيوانية في موجة الحر.. إرشادات لتجنب الكوارث

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ17 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 