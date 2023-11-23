"الأولمبي" إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا بنهائيات آسيا

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أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، عن وقوع المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى، بالبطولة المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.وضمت المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الوطني كل من قطر المستضيف، أستراليا وإندونيسيا.وجاءت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين في المجموعة الثانية، ومنتخبات السعودية، العراق، تايلند وطاجيكستان في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة كل من أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الأربع للدور ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى بلوغ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يلعب الرابع مباراة الملحق مع منتخب غينينا.