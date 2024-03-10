الأحد 10 آذار 2024
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رونالدو يخرج عن صمته ويعلق للمرة الأولى على حركته المثيرة للجدل لجمهور الشباب (فيديو)

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قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

خرج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته وعلق للمرة الأولى على استفزازه لجمهور نادي الشباب السعودي بحركة "مشينة".

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وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة في السعودية وأوقفته لجنة الأخلاق في الدوري السعودي لمباراة واحدة بعدما وجه إشارات وصفت بأنها "بذيئة" تجاه جماهير الشباب، أثناء احتفاله بتقدم فريقه النصر 3-2 في ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في 25 من فبراير الماضي.


وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر ضد ضيفه العين الإماراتي المقررة غدا الاثنين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، تطرق رونالدو بشكل خاص لإشارته المثيرة للجدل أمام جمهور الشباب حيث قال "الدون": "أنا في النهاية إنسان، ولا يوجد شخص مثالي، والحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليلها حتى تصبح أفضل، بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت بسببه فُهم بشكل خاطئ، وأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وبعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، لذلك من لا يخطئ؟ ولكن لا أفعل خطأ عن عمد".

 

وعن فرص النصر في تعويض هزيمته أمام العين ذهابا 0-1، في مباراة الإياب، شدد رونالدو على قدرة فريقه على العودة وحجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

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