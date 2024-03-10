الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي حقيقة انتحار اللاعب داني ألفيس؟

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نجم نادي برشلونة ومنتخب "السيليساو" السابق داني ألفيس

زعم الصحفي البرازيلي بابلو ألبوكراكي، أن نجم نادي برشلونة ومنتخب "السيليساو" السابق داني ألفيس، أقدم على الانتحار داخل زنزانته في السجن الذي يقضي فيه عقوبته في إسبانيا.

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وكتب ألبوكراكي على حسابه في منصة "إكس": "المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر".

 

ولم يعلق المقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها ألبوكراكي، لكن مراسل شبكة "ESPN" مويسيس لورينس، المقرب من إدارة نادي برشلونة، لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنفي انتحار ألفيس.

 

كما أفاد مراسل شبكة "TNT Sports"، مارسيلو بيشلر، أن محامي ألفيس نفى هذه الشائعات أيضا.

وأصدرت محكمة في برشلونة نهاية الشهر الماضي، حكما يقضي بسجن ألفيس أربعة أعوام ونصف على خلفية اتهام اللاعب البرازيلي السابق باغتصاب فتاة في ملهى ليلي، وذلك بعد عودته من مونديال 2022 في قطر.


يذكر أن ألفيس (40 عاما) الذي دافع عن ألوان المنتخب البرازيلي وعدة أندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، هو ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ44 لقبا.

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