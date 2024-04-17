الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كلمات قاسية.. تشافي يكشف ما قاله للحكم عقب زلزال باريس

تشافي مواجهاً حكم مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة
تشافي مواجهاً حكم مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن كلماته لحكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، عقب إطلاق صافرة النهاية.


وفاز باريس سان جيرمان على مضيفه برشلونة، برباعية مقابل هدف، على ملعب لويس كومبانيس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وكانت مباراة الذهاب في باريس، قد انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-2.


وشهدت المباراة، تعرض رونالد أراوخو مدافع برشلونة، للطرد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بهدف.

وقال تشافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبرته (الحكم) أنه كان سيئا وكارثيا، وأن الطرد غير كل شيء وتحكم في مصير المباراة".

وضرب باريس سان جيرمان موعدا مع بوروسيا دورتموند في نصف النهائي، بعد أن أقصى الفريق الألماني نظيره أتلتيكو مدريد. كووورة

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