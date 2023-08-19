مونديال السلة: مصر تعوّل على جيل واعد لتحقيق حلم الأولمبياد

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شاركت مصر في النسخة الأولى على الإطلاق لمونديال السلة عام 1950 في الأرجنتين، وحققت يومها أفضل مركز لها في تاريخ البطولة باحتلال المركز الخامس.غاب الفراعنة عن نسخ كثيراً لاحقًا ولم يظهروا سوى في ست مناسبات، آخرها في إسبانيا 2014 حين احتلوا المركز الرابع والعشرين والأخير في البطولة. وبعد الغياب عن النسخة الأخيرة التي أقيمت في الصين عام 2019، تعود مصر لكأس العالم من جديد.يلعب المنتخب المصنّف 55 عالمياً في المجموعة الرابعة، مع المكسيك (31 عالمياً)، مونتينيغرو (18) وليتوانيا (8).لكن العودة هذه المرّة تمثل تتويجاً لعام مثالي لكرة السلة المصرية، بحسب ما كشف لوكالة فرانس برس محمد عبد المطلب النجم المعتزل، النائب السابق لرئيس الاتحاد المصري، ومدير مكتب "أن بي ايه" في مصر "كان عامًا تاريخيًا لكرة السلة المصرية. تأهل المنتخب الوطني للرجال إلى كأس العالم بجدارة. فاز الأهلي بلقب الدوري الأفريقي وحقق سبورتنغ بطولة الأندية الإفريقية للسيدات. تأهلت منتخبات تحت 19 سنة للشباب والفتيات إلى كأس العالم أيضاً، بالإضافة لتألق منتخبات الرجال والسيدات في مسابقات 3X3".وأشار عبد المطلب لوجود رقم قياسي من الشباب المصريين يلعبون حالياً في دوريات الجامعات الاميركية، سواء على مستوى الرجال او السيدات، وفي جامعات مختلفة.وتابع عبد المطلب "اللعب على مستوى الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية له تأثير إيجابي كبير على لاعبينا. لدينا لاعبون في المنتخب الأول الآن سبق ان بدأوا مسيرتهم في دوري الجامعات الاميركي، مثل إيهاب أمين وعمر عرابي وأنس أسامة ويوسف شحاتة وعاصم مرعي. حتى على مستوى الفتيات لدينا الآن جنى الألفي التي حققت لقب أفضل مسجّلة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة".تطوّر كرة السلة في مصر بالسنوات الأخيرة دفع رابطة الدوري الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) لافتتاح مكتبها في مصر في بداية العام الحالي.وبالتعاون مع مكتب الدوري الاميركي في أفريقيا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة مباريات مجموعة النيل في الدوري الإفريقي لكرة السلة في العامين 2022 و2023، كما استضافت عدة مدن مصرية فعاليات مختلفة ينظمها الدوري الأميركي عبر العالم.برز في الموسمين الماضيين إيهاب أمين، لاعب الأهلي الحالي والذي بدأ مشواره في سبورتنغ قبل اللعب لفريق جامعة تكساس "أي أند أم" وجامعة أوريغون ثم عاد لمصر ليتألق مع الأهلي ويقوده لعدة ألقاب، آخرها التتويج بلقب الدوري الأفريقي لكرة السلة في آيار/مايو الماضي.وقال أمين، المتوج بلقب أفضل لاعب في مصر الموسم الماضي وللعام الثاني توالياً "عملنا لفترة طويلة من أجل اللعب في كأس العالم، ونجني حالياً ثمار ما بنيناه لسنوات. منذ المباراة الأولى في التصفيات كان هدفنا هو حسم التأهل لكأس العالم دون التفكير في أي حسابات".وتأهلت مصر لنهائيات كأس العالم 2023 باحتلال قمة مجموعتها في المرحلة الأولى من التصفيات والتي ضمت معها الكونغو الديموقراطية والسنغال وكينيا. وفي المرحلة الثانية الحاسمة، تأهلت بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف جنوب السودان، متفوقة على السنغال وتونس والكونغو الديموقراطية والكاميرون.وأضاف إيهاب أمين "مجموعتنا في كأس العالم صعبة للغاية لأننا الفريق الأقل تصنيفاً بها. لكننا نثق في أنفسنا وطموحنا هو تجاوز مرحلة المجموعات، بل والتأهل لأولمبياد باريس من خلال المونديال".وينصّ نظام الاتحاد الدولي (فيبا) على تأهل أفضل فريق من كل قارة في كأس العالم 2024 مباشرة لأولمبياد باريس 2024.واستعداداً للمشاركة في كأس العالم، أنهى الاتحاد المصري إجراءات ضم اثنين من أبناء المهجر لقائمة الفراعنة، هما باتريك غاردنر وآدم موسى، بناء على طلب من مدرب المنتخب الكندي روي رانا.ويلعب الثنائي غاردنر وموسى في دوري الجامعات الاميركي، ونالا إعجاب رانا خصوصًا بعد علمه بأصول اللاعبين المصرية.ويحمل كل من غاردنر وموسى الجنسيتين المصرية والاميركية، وأنهيا إجراءات الحصول على جواز السفر المصري أخيراً للحاق بكأس العالم.