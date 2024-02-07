الفحيص يواجه الثورة السوري بأطماع فض الشراكة على صدارة "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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الشارقة – يستأنف فريق شباب الفحيص مشواره في بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، والتي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، بمواجهة فريق الثورة السوري عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في صالة نادي البطائح، ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي.ويشهد اليوم ذاته، إقامة مواجهتي الفتاة الكويتي والأهلي البحريني الساعة 12 ظهرا، والعاصمة السعودي مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.ويتصدر الفحيص جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن مطارده المباشر فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، والأهلي ثالثا بـ5 نقاط، فيما تحتل فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال المراكز من 4 إلى 6 على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويأتي الشارقة سابعا بـ3 نقاط.ووفقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لتحديد المراكز، ثم يخوض الفريقان الأكثر جمعا للنقاط مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة فاصلة أيضا على الميدالية البرونزية.ويدرك المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور أن مواجهة الثورة تشكل اختبارا حقيقيا للوقوف على قدرات الفريق ومدى انضباطه الفني والخططي، لذلك من المتوقع أن يجدد اعتماده على خبرات الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل ورشا عبده وليليانا أبو جبارة وذكرى شحادة، مع تواجد اللاعبات جوانا حداد وتالا شحاتيت وماسه النوباني وزينة القراعين والكونغولية موغنزا وفرح الشياب على دكة البدلاء للاستعانة بهن طبقا للرؤية الفنية وظروف المباراة، التي ستغيب عنها زاره النجار للإصابة.ولم يخض الفريق سوى حصة تدريبية واحدة منذ وصوله في ظل جدول المباريات المزدحم وحاجته لقطع مسافة طويلة خلال عملية التنقل بين مكان الإقامة وصالة التدريب، وهو ما يعرض اللاعبات للإرهاق، حيث فضل الجهاز التدريبي للفحيص الإجتماع باللاعبات في قاعة مغلقة لتحليل المباريات السابقة وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف ومعالجة الهفوات التي ارتكبت سابقا.من جانبه، يعول مدرب الثورة أيمن سليمان على خبرات لاعباته المحليات، سيدرا سليمان ونورا بشارة وآنا اصلانيان وهبة بغدادي وجيسيكا، بإسناد من المحترفات تشيلسي شومبيرت واليكسيس ديفيز وآسيا تشامبرز، في لقاء فض الشراكة وزعامة ترتيب الدور التمهيدي.وخاض فريق شباب الفحيص 4 مباريات حتى الآن في بطولة كرة السلة بمنافسات دورة ألعاب الشارقة، محققا الفوز على فرق، الفتاة الكويتي (95-78) والعاصمة السعودي (89-57) وغاز الشمال العراقي (82-41) والأهلي البحريني (109-45).وسجلت لاعبات الفحيص إجمالي 375 نقطة بمعدل 93.75 نقطة، ليكون الفريق الأقوى هجوما في البطولة حتى الآن، كما يعد الفحيص الفريق الأقوى دفاعا بين منافسيه بعدما استقبلت سلته إجمالي 221 نقطة وبمعدل 55.25 نقطة للمباراة الواحدة.ويعد فريق الشارقة الإماراتي الأضعف هجوما حتى الآن بعدما سجل إجمالي 173 نقطة في 3 مباريات بمعدل 57.6 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق غاز الشمال العراقي الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 326 نقطة في 4 مباريات بمتوسط 81.5 نقطة.ويمتلك الفحيص أفضل فارق نقطي (+154) يليه الثورة السوري (+73)، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة بتحقيقهما أربع انتصارات متتالية، فيما فشل فريقا غاز الشمال العراقي والشارقة الإماراتي بتحقيق أي فوز حتى الآن.وبعد خوض الفحيص 4 مباريات حتى الآن في الدور التمهيدي، بلغت نسبة نجاح تسجيله من داخل القوس 50.8 % (89 من 175) ومن خارج القوس 36.09 % (48 من 133)، فيما بلغت نسبة نجاحه على خط الرميات الحرة 64.6 % (53 من 82).وبلغ متوسط تسجيل لاعبات الفحيص من استثمار حالات التيرن أوفر 27.25 نقطة و15 نقطة من الفرصة الثانية و25.5 نقطة من الفاست بريك، فيما بلغ معدل النقاط المسجلة من لاعبات "البنش" 37 نقطة خلال المباراة الواحدة، في مؤشر يعكس مدى فاعلية دكة البدلاء.ويقول المدرب عصفور في حديثه الخاص لـ"الغد: "نلعب كل مباراة بتفاصيلها وبجدية كبيرة، رغم البداية البطيئة في البطولة أمام الفتاة الكويتي، إلا أن أداءنا بات يسير في وتيرة تصاعدية لافتة، نحن نظهر الإحترام المطلوب للمنافسين، لكننا نلعب بعقلية البطل".وأضاف: "دخلنا البطولة وتساورنا الشكوك مع غياب التحضير المثالي والإكتفاء بخوض مباريات محلية مع فرق الناشئين، لكن مستوى التجانس بدأ يرتفع بين اللاعبات، خاصة وأننا استقطبنا محترفات على سوية عالية".وحول إصابة زاره النجار، يقول: "نتابع الحالة الصحية لزاره بصورة متواصلة مع معالج الفريق أنس الجراجرة، تعاني اللاعبة من التواء في الكاحل وتحتاج للراحة، لن نستعجل إعادتها للمنافسة، وننتظر الضوء الأخضر من الجهاز الطبي"، مؤكدا أن الفريق لا يعتمد على لاعبة فقط.وأبدى عصفور سعادته بالأداء المتصاعد للاعبات المحليات ومدى فعاليتهن في المباريات، لافتا: "أريد منح اللاعبات المحليات الثقة المطلقة لترك بصمتهن واكتساب الخبرات، كما أن حصولهن على دقائق لعب جيدة يساعدهن على البقاء في أجواء اللعب وتقديم الإضافة عند الحاجة لهن".وتطرق مدرب الفحيص للحديث عن مواجهة الثورة السوري، بقوله: "سندخل المباراة بهدف الفوز والحفاظ على ثبات المستوى، لم يعلن فريق الثورة عن نفسه بعد رغم جاهزيته بخوضه مباريات عديدة في مسابقته المحلية، ندرك أن فريقهم متجانس ويضم عددا من اللاعبات المميزات، لكنني أرى أن المباراة تشكل بروفة للفريقين قبل خوض الدور النهائي وفقا لما هو متوقع"، مشددا أنه لن يكشف عن كامل أوراقه وخططه في هذه المواجهة، التي سيدخلها بطريقة مشابهة للمباريات السابقة.واختتم: "نخوض تحديا كبيرا والمهمة ليست سهلة كما يروج لها البعض، أبحث عن تحقيق أولى ألقابي الشخصية كمدير فني، بعدما سبق أن توجت بهذه البطولة بصفتي مساعدا للمدرب القدير فيصل النسور".إلى ذلك، دون الفحيص اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ دورة الألعاب العربية لأندية السيدات، بعدما تخطى حاجز الـ100 نقطة في مباراة واحدة، بفوزه على فريق الأهلي البحريني بنتيجة (109-45).وعلى صعيد متصل، تقدم الفحيص بطلب رسمي إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، لإخطارهم برغبته في استضافة النسخة المقبلة من البطولة العربية للسيدات.ووفقا لرئيس النادي أيمن سماوي، فإن الفحيص يتطلع لنيل شرف استضافة البطولة في صالته، بانتظار مخاطبة "مؤقتة السلة" للاتحاد العربي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لبحث ملف الاستضافة خلال اجتماع "عمومية" الإتحاد العربي، علما أنه من المتوقع أن تقام البطولة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.