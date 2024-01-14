تجديد الثقة بالصوص.. مباراة استعراضية لنجوم "السلة" في الأرينا

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.كشفت مصادر موثوقة لـ"الغد"، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أكدت ثقتها بالمدرب الوطني وسام الصوص لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للرجال في عقد يمتد لنحو عامين.وفند مصدر مسؤول في اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة، الاشاعات الأخيرة التي تحدثت عن توجه القائمين على إدارة شؤون اللعبة في البحث عن مدرب جديد، مؤكدين ثقتهم بقدرة وسام الصوص وجهازه التدريبي المعاون على مواصلة مسيرة الإنجازات على صعيد منتخب الرجال، والتي كان آخرها التتويج بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي الميدالية الأولى في سجل مشاركات الأردن بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.ومن الجدير بالذكر، أن المدرب الوطني وسام الصوص، انضم إلى نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، بمنصب مسؤول تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.أسند الاتحاد السعودي لكرة السلة، بشكل رسمي، مهمة تدريب المنتخب الأول للرجال إلى الأرجنتيني نيستور جارسيا خلفا للمدرب الأسبق علي السنحاني، وذلك للإشراف على تدريب "الأخضر" في النافذة المقبلة من التصفيات الآسيوية.وسيحل المنتخب الوطني "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على المنتخب السعودي عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 26 شباط (فبراير) المقبل في صالة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، ويسبقها بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) في صالة الأمير حمزة.ويمتلك المدرب الأرجنتيني سجلا حافلا، حيث حقق لقب بطولة أميركا الجنوبية مع منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، وتأهل مع الأخير إلى الأولمبياد وكأس العالم، كما أشرف على تدريب منتخب جمهورية الدومينيكان بمونديالي العامين 2019 و2023، وخاض تجارب سابقة مع ناديي فونلبرادا الإسباني والأهلي السعودي.أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة مباريات The Ring War عن انطلاق أولى مبارياتها "Battle 1"، والتي ستقام عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، برعاية العين محمد داودية رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان الأردني.وقامت الجهة المنظمة بتوقيع العقود مع اللاعبين المشاركين وفقا لاختيارات المدربين عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، حيث يضم فريق أبو قورة اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب، فيما يضم فريق حمدان، اللاعبين: محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزعله ومحمد حسونة، إلى جانب لاعب إضافي لم تحسم هويته بعد.وتتخلل المباراة إقامة العديد من الفقرات والعروض الشيقة للجماهير، أبرزها تحدي الرمية الذهبية مقابل 10 آلاف دينار إلى جانب تخصيص جوائز عينية ونقدية للجماهير، كما قررت الجهة المنظمة للمباراة الاستعراضية، تخصيص جزء من ريع تذاكر الجماهير، لشراء أجهزة طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وإرسالها دعما للأشقاء في قطاع غزة.تقام اليوم أربع مباريات بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي نجوم اتحاد عمان مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، تليها مباراة اتحاد عمان وغزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء، والرياضي مع الإنجليزية عند الساعة 8 مساء، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهة كفريوبا والأرثوذكسي عتد الساعة السادسة مساء.وسيتم بث مباراتي نجوم اتحاد عمان وشباب بشرى، والرياضي مع الإنجليزية، عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".كشفت وسائل إعلام عراقية، عن اهتمام الاتحاد العراقي لكرة السلة باستضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا لكرة السلة، من دون تحديد الموعد المقترح للبطولة أو الفئة المنوي استضافتها، سواء أكانت على صعيد الرجال أو الناشئين.ووفقا لما أكده الإعلام العراقي، فإن "الآسيوي" اشترط جاهزية "قاعة الشعب" لتكون المكان المستضيف للبطولة، على أن تقوم لجان آسيوية بزيارة العراق قريبا للوقوف على مدى جاهزيته للاستضافة.ارتقى فريق الفحيص إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى، بفوزه على فريق الأقصى (102-11)، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 14 سنة بكرة السلة.وفاز الأهلي على نجوم الأرثوذكسي (64-43)، ليتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل الأقصى الترتيب بنقطتين.وفاز الأرثوذكسي على الإنجليزية (54-25) ونجوم الأردن على جرش (45-4)، ليتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الإنجليزية ونجوم الأردن في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط، ويقبع جرش في المركز الأخير برصيد نقطتين.