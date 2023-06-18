 التهاب جلدي نادر.. تعرف على متلازمة سويت

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وتوضح نشرة المعهد أسباب هذه الحالة، وأعراضها، ومضاعفاتها، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، إضافة إلى طرق تشخيصها، والعلاج وأنواع الأدوية التي قد يصفها الطبيب المختص لتخفيف الالتهاب ومنع تلف الأنسجة.في بعض الحالات، تحدث متلازمة سويت مع حالات طبية أخرى مثل السرطان أو التهابات الجهاز الهضمي أو الحمل. في بعض الأحيان، تحدث متلازمة سويت عندما يستخدم الناس بعض الأدوية. وتشمل هذه بعض المضادات الحيوية، مثل الكوتريموكسازول (Bactrim)، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).يمكن لأي شخص أن يصاب بمتلازمة سويت. معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هم من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا.إضافة إلى كونها حالة جلدية ففي بعض الحالات، تؤثر متلازمة سويت على بعض الأجهزة في الجسم مثل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. كما أن أكثر الأعضاء تأثراً هي العين. قد تشمل التهاب العين، وزيادة ضغط العين (الجلوكوما)، وتقرح القرنية.سبب متلازمة سويت غير معروف. يستخدم الأطباء ثلاث فئات لتصنيف متلازمة سويت:- كلاسيكي: يحدث الاضطراب مع حالات طبية أخرى مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو الحمل أو التهابات الجهاز الهضمي.- المرتبط بالأورام الخبيثة: تظهر متلازمة سويت مع أنواع معينة من السرطان، مثل ابيضاض الدم النخاعي الحاد(acute myeloid leukemia) .- محرض بالأدوية: بعض الأدوية تحفز متلازمة سويت. وتشمل هذه بعض المضادات الحيوية، مثل باكتريم، ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وعامل تحفيز مستعمرة الخلايا المحببة (G-CSF) ، الذي يحفز جسمك على تكوين نوع معين من خلايا الجهاز المناعي.تظهر أعراض متلازمة سويت فجأة. تشمل الأعراض:- نتوءات مؤلمة أو بثور صغيرة مليئة بالصديد على الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الساقين.- آفات الجلد والفم (تقرحات أو أورام).-تلون الجلد.- حمى.- آلام العضلات والمفاصل والصداع والتعب.- الشعور العام بالتوعك.يشخص طبيبك متلازمة سويت عن طريق إجراء فحص بدني شامل. قد يقوم الأطباء بأخذ خزعة من الجلد إذا لم يتمكنوا من التشخيص بعد الفحص البدني. قد يأخذ طبيبك عينة من نسيج الجلد ويرسلها إلى المختبر لمزيد من التقييم. تتضمن المعلومات التشخيصية الأخرى حمى أعلى من 38 مئوي ( 100.4 فهرنهايت)، واستجابة جيدة للستيرويدات، وتاريخ الورم الخبيث المتزامن، والتعب، والحمل، وعلامات الدم الالتهابية غير الطبيعية.في بعض الأحيان، تزول متلازمة سويت من تلقاء نفسها دون أي علاج طبي، ولكن على الرغم من أن الشفاء التلقائي بعد أسابيع إلى شهور يحدث في نسبة غير معروفة من المرضى الذين يعانون من متلازمة سويت الكلاسيكية، فإن الأعراض البارزة ودورة المرض غير المتوقعة تقود إلى بدء العلاج في معظم المرضى.بالنسبة لمعظم الناس، يشمل العلاج أدوية الكورتيكوستيرويد الجهازية، مثل بريدنيزون. تقلل هذه الأدوية الالتهاب وتحد من نشاط الجهاز المناعي. تمنع الكورتيكوستيرويدات تلف الأنسجة عن طريق خفض مستويات خلايا الدم البيضاء وأجزاء أخرى من جهاز المناعة لديك والتي تقاوم العدوى. يمكن أن تساعد حبوب الكورتيكوستيرويد في علاج الاحمرار والحكة والتورم وردود الفعل التحسسية. قد تساعد أيضًا كريمات الستيرويد أو المواد الهلامية في تخفيف الألم أيضًا.إذا كان السرطان أو أي مشكلة صحية أخرى هي سبب متلازمة سويت، فإن علاج الحالة يؤدي إلى تحسن البشرة.إذا كان ناتجًا عن عقار، فمن المحتمل أن يختفي الطفح الجلدي عندما تتوقف عن تناوله. في معظم الأحيان، يشفى الطفح الجلدي جيدًا دون أن يترك ندوبًا، إلا إذا كان لديك قروح مفتوحة. لكن قد يتغير لون البشرة لعدة أشهر بعد ذلك.قد تعود متلازمة سويت بعد العلاج، وهذا أكثر احتمالا إذا تسبب فيه السرطان. عودته قد تعني أن السرطان قد عاد بعد أن تم العلاج ولم يعد لديك أي خلايا سرطانية. راجع طبيبك على الفور إذا لاحظت الأعراض مرة أخرى.بالنسبة لمعظم الناس، فإن الطفح الجلدي والآفات الجلدية التي تسببها متلازمة سويت تلتئم دون تندب. قد يتغير لون بشرتك لعدة أشهر بعد اختفاء الأعراض.