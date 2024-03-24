بعمر الـ51.. كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني

أعلنت النجمة الأميركية كاميرون دياز عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولادة طفلها الثاني من زوجها بنجي مادن.



وقالت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً في منشور مشترك مع زوجها على حسابيهما الرسميين في تطبيق "إنستغرام": "نحن محظوظان ومتحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن. إنّه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا!".

اضافة اعلان



وأضافت: "من أجل سلامة طفلنا وخصوصيته، لن ننشر أي صور. لكنه لطيف للغاية، نحن نشعر بالسعادة والامتنان. من عائلتنا إلى عائلاتكم، نرسل لكم الكثير من الحب وأطيب التمنيات".



وكانت دياز استقبلت ابنتها الأولى طفلتها رادكس في عام 2020، بعد 5 سنوات على دخولها القفص الذهبي مع مادن في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015.

اقرأ أيضاً:

بعمر الـ44.. بطلة المسلسل التركي "نور" ترزق بمولودها الأول





