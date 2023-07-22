السبت 22 تموز 2023
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الكوفحي: إجراءات لتخفيف اكتظاظ المعترضين على مخالفات السير بمحكمة بلدية اربد

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بلدية اربد
قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية استمعت لشكاوى المواطنين بخصوص اكتظاظ المراجعين داخل محكمة البلدية، وقامت باتخاذ عدة إجراءات للتخفيف على مراجعيها وعلى وجه الخصوص المعترضون على مخالفات السير.اضافة اعلان
وبين الكوفحي في تصريحات صحفية ان البلدية قامت بنقل دائرتين كانتا تشغلا الطابقين الأرضي والأخير في مبنى المحكمة وبالتالي بات المبنى كاملاً مخصصاً لمحكمة البلدية، وهو ما يمنحها مساحة إضافية.
وأشار الكوفحي بأن البلدية ستباشر خلال هذا الأسبوع اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف على المواطنين من أبرزها تعيين ضابط ارتباط مع الدوريات الخارجية في جرش، يتواجد في مبنى البلدية، وهو ما يعفي المواطنين من الذهاب لمقر الدوريات في محافظة جرش للحصول على نسخ المخالفات وترحيلها لمحكمة البلدية ليحق لهم الاعتراض عليها وهو ما يعني انهاء الإجراء كاملاً داخل مبنى المحكمة.
وأكمل الكوفحي ان إجراءات البلدية لم تتوقف عند هذا الحد حيث سيتم نقل مندوبي البلدية في قسم السير إلى مبنى المحكمة لتسهيل عمليات ترحيل المخالفات وإرسالها من دائرة السير، وهو ما يترتب عليه إعفاء المواطنين من الذهاب لقسم السير في منطقة الحي الشرقي كإجراء اتبع لسنوات طويلة لتمكينهم من الاعتراض على المخالفات.
وزاد الكوفحي ان البلدية تقوم بأعمال صيانة كاملة لمبنى المحكمة تشمل اعمال الدهان وتبليط الدرج وغيرها من اعمال الصيانة.
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