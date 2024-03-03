الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولايتين إضافيتين

ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية
ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولايتين إضافيتين
فاز دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب الجمهوري، مساء أمس السبت، في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان ، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.اضافة اعلان
وبحسب واشنطن تايمز، وفي ولاية ميسوري، تغلب الملياردير الجمهوري على منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، كما فاز بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترمب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
وبحسب لجان مراكز الاقتراع، فاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن.
وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 آذار، الذي يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي. (بترا)
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