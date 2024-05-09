الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: رئيس CIA أدخل بنفسه التعديلات على المقترح الذي وافقت عليه حماس

وليام بيرنز
وليام بيرنز

كشف قيادي في حركة حماس أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، أدخل بنفسه التعديلات في مقترح صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، وفق ما نقلت عنه صحيفة "العربي الجديد" اليوم، الخميس.

اضافة اعلان

 

وقال القيادي في حماس إن "الورقة التي وافقت عليها حماس، عُرضت على إسرائيل وأعطت الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر عليها"، مشيراً إلى أن الحركة "وافقت بعد تعديلات أدخلت من جانب مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، بمباركة إدارته، وهو ما يعني أن أي رفض لها لاحقاً سيُظهر أن ما كانوا يتحدثون عنه بوصفه جهوداً أميركية ومحاولات إسرائيلية للهدنة أو استرداد الأسرى، مجرد أكاذيب لخداع الشارعين الأميركي والإسرائيلي".


وأكد القيادي أن بيرنز "أدخل بنفسه تعديلات خلال زيارته الأخيرة للقاهرة على الورقة التي حملها وفد حماس، الذي عاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس الماضي، للتشاور بشأنها مع قيادات الحركة والمقاومة، وارتأت حماس أنها لا تبتعد كثيراً عن جوهر الاتفاق الذي تريده، والمبادئ التي حددتها المقاومة بهدف وقف إطلاق النار في غزة وبالتالي جاءت الموافقة".


وأضاف أن "التكتيك الذي أعلنت من خلاله الحركة موقفها النهائي من الورقة المقدمة، بهدف وقف إطلاق النار في غزة، جاء لكشف الحقائق التي حاولت حكومة الاحتلال تزييفها طوال محطات التفاوض المختلفة، وكذلك الترويج الكاذب للإدارة الأميركية بأن حماس والمقاومة هم من يماطلون ويعرقلون التوصل إلى اتفاق".
على صلة


وأشار القيادي في حماس إلى أن "الموافقة التي أعلنتها قيادة الحركة في اللحظات الأخيرة، أربكت حسابات نتنياهو وكشفت كذبه والتضليل الذي يمارسه، سواء على المجتمع الدولي، أو على عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي، وعلّقت المسؤولية في رقاب المسؤولين الحقيقيين".


ولفت إلى أن "المقاومة باتت واعية بالدرجة الكافية لإدارة عمليات التفاوض بكل ملحقاتها، سواء السياسية أو العسكرية في الميدان"، مضيفاً أن "هناك من أراد أن يهاجم المقاومة بسبب الرشقة الصاروخية التي استهدفت الموقع العسكري في كرم أبو سالم"، لكنه أشار إلى أن تلك الضربة "كانت لها أهداف متعددة، منها ما هو مرتبط بعملية التفاوض على الطاولة". وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اصابة جنود إسرائيليين

إصابة 10 جنود إسرائيليين في قصف المقاومة لمعبر كرم أبو سالم

05 أيار 2024
الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري

الدويري: جيش الاحتلال فشل في تحقيق أدنى أهدافه

05 أيار 2024
قطاع غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" لن تنهي الحرب

28 نيسان 2024
إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يناقش بنود صفقة التبادل

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يناقش بنود صفقة التبادل

25 نيسان 2024
اقرأ أيضا
كفل حارس

طقوس تلمودية يمارسها آلاف المستوطنيين بعد اقتحامحهم " كفل حارس"

منذ 3 دقيقة
مساعدات أميركيية الى اسرائيل

ما هو قانون "ليهي" الذي يقيد تدفق المساعدات الأميريكية للاحتلال الإسرائيلي

منذ 24 دقيقة
لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

لابيد يدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير

منذ3 ساعة
علم إيران

مستشار خامنئي: طهران ستغير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها

منذ3 ساعة
يحيى سريع

الحوثيون: استهداف سفينتين إسرائيليتين بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

منذ5 ساعة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 615 عسكريا منذ 7 أكتوبر

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عظم الله أجركم

سائد كراجة |اليوم

الأدوية.. دق ناقوس الخطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

رعد التل |اليوم

إعادة تأهيل في العمق

مالك العثامنة |اليوم

الصحف وتحديات الربحية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات | منذ17 ساعة
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
 
 