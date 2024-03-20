جنوب أفريقيا: إسرائيل تسجل سابقة بتحديها قرارات "العدل الدولية"

اتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إسرائيل بتسجيل سابقة في تحديها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية).



ونقلت وكالة عموم أفريقيا، عن باندور قولها "إن إسرائيل تحدت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي، أمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية".

اضافة اعلان



ومطلع شهر آذار الجاري، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات مؤقتة لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" في قطاع غزة.



وأضافت باندور في ندوة "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الليلة الماضية إن"إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات المؤقتة".



وتابعت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، محذرة من تداعيات سلوك إسرائيل الذي يمكن أن تفسره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة".



وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1.1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبا، جوعا كارثيا.

