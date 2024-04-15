"الأولمبي" يهدر الفرص ويكتفي بنقطة من موقعته أمام أستراليا

أحمد الخلايلة

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الدوحة - حصد المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، نقطة ثمينة من موقعته أمام المنتخب الأسترالي، بتعادله معه 0-0 أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدحيل، بافتتاح بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المقامة في قطر.وحضر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى، علما بأن منتخبي قطر وإندونيسيا لعبا أمس ضمن الممجوعة ذاتها.وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى، إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام صيف العام الحالي في باريس، فيما يقابل صاحب المركز الرابع، منتخب غينيا في الملحق العالمي المؤهل للمنافسات.ومثل الأردن في اللقاء كل من أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، (عون المحارمة)، فيصل ابو شنب، عرفات الحاج، عامر جاموس، وسيم ريالات (يوسف حسان)، عارف الحاج (سيف بشابشة)، سيف درويش، مهند ابو طه، رزق بني هاني (بكر كلبونة).وجاءت بداية المباراة سريعة من كلا المنتخبين وظهرت رغبة أستراليا بعرضية أرضية في الدقيقة الثانية، تعامل معها الجعيدي بهدوء.وسرعان ما جاء الرد الأردني باختراق من الطرف الأيسر عبر عارف وانتهت الهجمة بين يدي الحارس، لتتنوع بعدها الهجمات الأردنية ولكن دون الخطورة المطلوبة لتأخذ المباراة منحنى الهدوء بالاستحواذ الاسترالي غير الخطير، حتى جاءت الدقيقة الخامسة عشرة التي لم يحسن فيها رزق بني هاني استقبال تمريرة درويش بعد أن تدخل الحارس الأسترالي.وزادت أستراليا من ضغطها على ميمنة المنتخب الأولمبي التي شغلها عامر جاموس مستفيدا أيضا من ركلات المرمى التي ذهبت جميعها للاعبي أستراليا، حتى ارتكب دانيال عفانه خطأ تكتيكيا استحق عليه البطاقة الصفراء، وغادر محمد أبو النادي الملعب مصابا ليحل عون المحارمة بديلا له في منتصف الملعب.ومع دخول آخر ربع ساعة من الشوط الأول، تحسن الشكل الهجومي للمنتخب الأولمبي، وكاد يخطف الحاج هدفا، فيما أهدر ابو طه أخطر الفرص بعد أن اضاع انفرادا مع الحارس الأسترالي، إثر كرة طويلة للحارس الجعيدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.وقرأ مدرب المنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع المشهد الأسترالي جيدا في الشوط الأول، ومع انطلاقته غادر رزق بني هاني وهو الذي كان يعاني من الشد قبل المباراة، ودفع المدرب مكانه برأس الحربة بكر كلبونة ليتسيد المنتخب المشهد تماما.أولى لحظات الشوط الثاني كادت تشهد هدف التقدم عبر عارف الحاج لكن يقظة الحارس كانت بالمرصاد، ثم كرر كلبونة التسديد ليتدخل الحارس مرة أخرى وسط هذا الضغط ألغى الفار هدفا أردنياً بداعي التسلل، وظلت المباراة بسيناريو هجوم أردني حتى الدقيقة السبعين.وتنبه المدرب الأسترالي للسيطرة الأردنية في الدقيقة السبعين، فدفع بالثلاثي محمد توريه وجرانج كوول وأدريان، واستيقظ الفريق وبادر للهجوم وسط مغازلة كلبونة للمرمى الأسترالي في محاولات فردية.وفي الاثناء تلقى دانيال عفانه البطاقة الصفراء الثانية ومعها الحمراء بعد أن ارتطم بالمهاجم الأسترالي، ليكمل المنتخب الأولمبي المباراة بعشرة لاعبين ويحافظ على توازنه وأدائه الرجولي حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي لتذهب نقطة لكل منتخب ربما تكون الفيصل في رهان المتأهلين عن هذه المجموعة.من الدوحة الى عمان- لعب المنتخب الأولمبي أولى مباريات البطولة، وسط متابعة كبيرة من القارة للكرة الأردنية بعد إنجاز كأس آسيا للرجال.- وزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تابع الشوط الأول الى جوار سمو الأمير علي في المقصورة الرئيسية.- رئيس لجنة الحكام الآسيوي والقطري هاني البلان، تابع معظم دقائق المباراة.- الجمهور الأردني حضر وشجع بقوة وكان صوته مسموعا في الملعب وعبر الشاشات، وحضر المباراة 1356 مشجعا على المدرجات.- نال قائد المنتخب الأولمبي دانيال عفانه أول بطاقة حمراء في البطولة.- خطف بكر كلبونة الأنظار بعد نزوله بديلاً، مع إبداء الحضور إعجابهم الشديد بشخصيته وحسه الهجومي.- جميع من في الملعب استمع لصوت الحارس أحمد الجعيدي وهو يعطي التعليمات لزملائه ويرفع من معنوياتهم.- في اللحظات الأخيرة تلقى المدرب العام أمجد الطاهر، بطاقة صفراء بعد أن اعترض على ركنية في الوقت بدل الضائع.- منتخبنا ارتدى اللونين الأسود والذهبي في عملية الإحماء فيما كانت أستراليا بالأخضر والذهبي.