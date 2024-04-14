"الأولمبي" يبحث عن نتيجة إيجابية أمام أستراليا بكأس آسيا اليوم

احمد الخلايلة - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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عمان - يدشن المنتخب الأولمبي لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس آسيا تحت سن 23 ، متسلحاً بمعنويات الأبطال بعد بالإنجاز التاريخي للكرة الأردنية في كأس آسيا الأخيرة للرجال، عندما يلتقي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين نظيره الاسترالي على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر، في أولى لقاءات نشامى الأولمبي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي قطرو إندونيسيا.ويدرك منتخبنا أهمية نتيجة اللقاء الافتتاحي في هذه البطولة التي تستضيفها الدوحة، و انعكاسه على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي حيث يترشح منتخبنا عن هذه المجموعة التي تعد من أقوى مجموعات بطولة اسيا التي ستؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى مباشرة إلى أولمبياد (باريس 2024) على ان يخوض صاحب المركز الرابع الملحق العالمي أمام رابع قارة أفريقيا وهو منتخب غينيا.غموض تكتيكي.. يمنح أفضليةالمنتخب بقيادة المدير الفني عبد الله ابو زمع أجرى المران الأخير على ملعب جامعة قطر، وأعطيت الفرصة للجهاز الفني لتطبيق الواجبات الهجومية والدفاعية بتوازن خصوصا بأن المواجهة ستكون مع منتخب متمرس بقيمة الكنغر الأسترالي القوي بدنياً وتكتيكياً بقيادة المدرب الأسترالي توني فيدمار.ويعد الغموض في طريقة اللعب أحد أبرز أسلحة منتخبنا الوطني بعد أن نوع من طريقة اللعب بخطة (4 - 2 - 3-1) في معظم مبارياته السابقة أو طريقة (4 - 3 - 3) التي جربها ابو زمع مؤخراً وهي نفس الطريقة التي انتهجها المنتخب الأول في كأس آسيا مع الحسين عموتة ووصل بها إلى نهائي القارة.وتبدو المنافسة على اشدها بين لاعبينا لتمثيل الوطن من خلال التدريبات المكثفة منذ وصوله الى الدوحة بصفوف مكتملة ودون غيابات جديدة ، حيث ظهرت معنويات لاعبينا بأعلى حالاتها مع تنوع الخيارات أمام الجهاز الفني لهذه الموقعة بعد ان أخذ اللاعبون الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم في المباريات الإعدادية التي كانت ذروتها في بطولة غرب آسيا التي اقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، والتي احتل فيها منتخبنا المركز الخامس وحقق فيها الفوز على منتخبي فيتنام والعراق، فيما كان آخرها مواجهتي الصين وفيتنام ودياً هنا في الدوحة بالخسارة في الأولى والتعادل في الثانية.التشكيلة المتوقعةأحمد الجعيدي ، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، عامر جاموس، وسيم الريالات، عارف الحاج، مهند أبو طه، (سيف درويش)، رزق بني هاني، بكر كلبونة.غياباتويتقدم لاعب الوكرة القطري عمر صلاح قائمة الغائبين بعد أن اعتذر ناديه عن عدم إلحاق اللاعب في البطولة التي تأتي خارج ايام الاتحاد الدولي حسب تصريحات النادي القطري، ومن فترة ليست قريبة تأكد غياب أمين الشناينة وهايل الذيابات ومهند العرامشة ومؤخراً اللاعب محمد كحلان، ليكونوا أبرز الغائبين عن المنتخب الأولمبي الذي فقد فرصة تواجد هذه الأسماء البارزة بسبب إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال الموسم لكن الجهاز الفني عوض هذه الغيابات بأسماء قادرة على القيام بالواجب المطلوب.حلم الأولمبيادبدأت الكرة الأردنية ظهورها في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية في دورة ألعاب موسكو عام 1980، ثم توالت المشاركات منذ ذلك الحين لنصل الى المشاركة الثانية عشرة، ولم يكتب النجاح للوصول إلى التجمع الأولمبي في كل المحاولات السابقة لكن اليوم تبدو الصورة أكثر إشراقا وأملا بتحقيق الإنجاز من الدوحة التي باتت مصدر تفاؤل كبير للشارع الأردني.كأس آسيا مؤهلة للألعاب الأولمبيةبعد أن تغير نظام التأهل الذي يقام على شكل تصفيات أصبحت بطولة كأس آسيا تحت (23) عاما هي المؤهلة للحدث الأهم على مستوى القارة في حال أقيمت في الفترة التي تسبق الأولمبياد، وهذه هي المشاركة السادسة للاولمبي الذي سبق له أن خاض (20) مباراة فاز في (6) وخسر (5) وتعادل (9) مرات، مسجلاً (22) هدفا، فيما استقبلت شباكه (17) هدفا.-سجل المشاركات في كأس آسيا -- 2014: المركز الثالث-2016: الدور ربع النهائي-2018: الدور الأول-2020: الدور ربع النهائي-2022: الدور الاول4 مواجهات سابقةأربع لقاءات جمعت الأردن الأولمبي مع نظيره الأسترالي انتهت اثنتان منهما بالتعادل واثنتان بانتصار منتخب أستراليا.عين على المنافسالمنتخب الأسترالي بقيادة المدرب توني فيدمار النجم السابق للكرة الأسترالية وصل إلى الدوحة يوم الثامن من الشهر الحالي بعد أن خاض مؤخراً بطولة غرب آسيا التي اقيمت في السعودية وحل فيها بالمركز الثاني بعد أن خسر النهائي أمام كوريا الجنوبية بفارق ركلات الترجيح.بدأ منتخب أستراليا الأولمبي رحلة الإعداد منذ (12) شهر مع المدرب فيدمار خاض خلالها (13) مباراة بين رسمية وودية فاز في تسع منها على منتخبات بقيمة فرنسا والمكسيك وقطر.ويقود جاكوب إيتاليانو (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، بما في ذلك لويس داريجو (ليتشيا جدانسك)، وجارانج كول (إف سي فولندام)، وأدريان سيجيسيتش (إف سي دوردريخت)، وري يولي (كي في سي ويستيرلو).وسبق لأستراليا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية من قبل (مرات كان أولها عام (1956) عندما نظمت أولمبياد ميلبورن وآخرها في أولمبياد اليابان ( 2020) والتي غادرتها من الدور الأول.تذاكر إلكترونية و الجمهور الأردني يتحفزشرعت الجالية الأردنية في الدوحة (كالعادة) بالتحضير للتشجيع المثالي لمنتخبنا الوطني بعد أن حرص أبناء الوطن المتواجدين في قطر على حجز بطاقات المباراة على الرغم من إقامتها في وقت مبكر، حيث كانت هذه الجماهير علامة فارقة في كل المشاركات الأردنية بدعمها اللامحدود للاعبين في أرضية الملعب، ومن جهة ثانية كانت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قد طرحت تذاكر المباريات للبيع منذ فترة طويلة وستتوفر على شكل نسخ رقمية تتيح للمشجعين الحضور وبشكل سلس يسهل التواجد في مدرجات الحدث القاري، كما أوضحت اللجنة أن بطاقة "هيا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.أربع مجموعات في البطولةالمجموعة الأولى : الأردن و قطروأستراليا و وإندونيسيا.المجموعة الثانية : اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين.المجموعة الثالثة : السعودية (حاملة اللقب) والعراق وتايلاند وطاجيكستان.المجموعة الرابعة : أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا.ابو زمع: إنجاز "النشامى" يدفع الشارع الرياضي للتفاؤل بـ "الأولمبي"أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما عبد الله أبو زمع، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني للرجال مؤخرا في قطر، باحتلاله وصافة كأس آسيا، يرفع من سقف الطموحات، ويدفع الشارع الرياضي بالتفاؤل بتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية.وبين أبو زمع في حديثه لوسائل الإعلام أمس الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المجموعة الأولى، أن الإنجاز الأخير انعكس بشكل إيجابي على لاعبي المنتخب الأولمبي، موضحا بأنهم يستمدون الثقة والعزيمة من منتخب الرجال، رغم اختلاف الأهداف والمنافسة والإمكانيات.وأضاف: "هناك عدة غيابات لدى المنتخب قبل المشاركة في البطولة الآسيوية، وهم لاعبون مميزون، إلا أنني لدي ثقة كبيرة باللاعبين المتواجدين وهم مميزين ولديهم القدرة على تحقيق الإضافة، واللاعبين في هذا السن دائما ما يرغبون بتقديم شيء مميز للجماهير".وشدد أبو زمع على أن المنتخب لديه الإصرار والعزيمة في التأهل لأولمبياد باريس صيف العام الحالي، موجها الشكر للأندية على التعاون المستمر مع المنتخب الأولمبي، وتسخير كافة إمكانياتها لصالحه.