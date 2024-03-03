الجليل يزيد معاناة الوحدات وصحوة مستمرة للفيصلي على حساب الرمثا

يحيى قطيشات ومهند جويلس

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عمان - زاد فريق الجليل من معاناة ضيفه الوحدات بالتعادل معه بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم.ولم يستطع الوحدات فك شيفرة دفاعات الجليل خلال زمن المباراة، ليتعثر مرة أخرى، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الأهلي بالنتيجة ذاتها، ويفقد بنسبة كبيرة فرصة اللحاق بالصدارة.وواصل الفيصلي صحوته خلال مرحلة الإياب، وأكرم وفادة ضيفه الرمثا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد عمان الدولي.وبصم المهاجم الكاميروني رونالد وانجا على أول أهدافه مع “الأزرق” بتسجيله الهدف الأول، والأمر ذاته انطبق على المهاجم بكر كلبونة الذي سجل الهدف الثالث، فيما أحرز عارف الحاج الهدف الثاني بعد جملة تكتيكية مميزة.وعلى صعيد منفصل، أعلن النادي الفيصلي، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمدة 3 أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم.وأسفرت الجولة عن فوز شباب الأردن على سحاب (1-0)، وتفوق شباب العقبة على الأهلي (2-1)، وتغلب مغير السرحان على معان (1-0)، وتجاوز الحسين إربد نظيره السلط (1-0).وعلى ضوء النتائج المسجلة في الجولة، فإن الحسين إربد واصل الصدارة وبرصيده 37 نقطة، ويأتي الفيصلي ثانيا برصيد 30 نقط، فيما تراجع الوحدات للمركز الثالث وبرصيده 28 نقطة، وحل الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة برصيد 18 نقطة، شباب الأردن برصيد 16 نقطة، مغير السرحان ومعان برصيد 14 نقطة، السلط والجليل برصيد 10 نقاط، والأهلي وسحاب برصيد 9 نقاط.مثل الجليل: أسامة الكواملة، عامر علي، عمار محمد، يوسف حسان، محمود الطالب، أحمد خصاونة، لؤي الدردور (عبيدة النمارنة)، أسعد العزام (علاء باكير)، محمد جنيدات (علي مصطفى)، صهيب وهيبي ويوسف دراغمة (علي المصري).المدير الفني: محمد العبابنة.الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، محسن الربجة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (محمود زعترة)، محمود شوكت، كريست كوفوما (محمد عبد المطلب “بوغبا”)، عامر جاموس (صالح راتب)، أنس العوضات، محمد موالي (محمد أبو زريق “شرارة”) وسيدريك هنري.المدير الفني: أمجد أبو طعيمة.الحكام: حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني معتز الفراية والحكم الرابع عمر المعاني.الإنذارات: عمار محمد، أسعد العزام (الجليل) محمد أبو زريق “شرارة” (الوحدات).- سدد وهيبي كرة قوية من مسافة بعيدة استطاع الفاخوري إبعادها لركنية (19).- أطلق أبو زريق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الكواملة بصعوبة (51).- حاول شوكت بسلاح التسديدات بعيدة المدى بكرة لم يواجه حارس الجليل صعوبة بالتقاطها (58).- انسل النمارنة بين دفاعات الوحدات وواجه المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها الفاخوري (59).- مر “شرارة” من دفاع الجليل وهيأ لنفسه الكرة مسددا إياها فوق المرمى (66).- مرر الربجة كرة بالخطأ استلمها باكير وسددها أمام حضور الفاخوري الذي أبعدها لركنية (73).مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، مهند خير الله، مصعب البطاط، خالد زكريا، عبيدة السمارنة (سند جعارة)، عارف الحاج ، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، رزق بني هاني (إحسان حداد)، رونالد وانجا (بكر كلبونة).المدير الفني: أحمد هايل.مثل الرمثا: عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، حسين الرشدان (بشار ذيابات)، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن أبو الكأس، خالد أبو عاقولة، أحمد السلمان، أحمد المغربي، مجد الزعبي (هاشم الزعبي)، علي العزايزة، الهادي سالم.المدير الفني: وسيم البزور.الحكام: حكم الساحة مراد الزواهرة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني أحمد الحتو، والحكم الرابع محمد بدارنة.- توغل صيصا من ميمنة الرمثا وحضر كرة عرضية، أبعدها المدافع لتجد عارف الحاج الذي سددها بقوة نحو المرمى ارتدت من الحارس الشقران على قدم وانجا الذي دكها المرمى هدفا (33).- تسلم “نجم اللقاء” عارف الحاج الكرة من منتصف الملعب وتجاوز مدافعي الرمثا ليواجه الحارس عبدالله الشقران ويضع الكرة بحرفنة على يمينه هدفا ثانيا (90+6).- استقبل بكر كلبونة الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة لاهبة استقرت المرمى الهدف الثالث (90+10).- سدد عارف الحاج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر موقف ثابت مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الرمثا (6).- جرب سالم العجالين حظه من خلال قذيفة مفاجئة بعيدة المدى علت العارضة (15).- انطلق إحسان حداد في ميسرة الرمثا، وأرسل كرة عرضية أمسكها الحارس عبدالله الشقران قبل وصولها لرأس “المتحفز” وانجا (17).- تصدى الشقران بحضور مميز لتسديدة صيصا المتقنة من قوس الجزاء (45+1).- تسلم عارف الحاج الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد سلسلة تمريرات بين لاعبي الفيصلي، وسدد قذيفة حادت عن المرمى قليلا (45+9).- هجمة رمثاوية أحدثت دربكة داخل جزاء الفيصلي لتصل الكرة على قدم على العزايزة الذي سددها في أحضان بني عطية (52).- سدد أحمد السلمان كرة صاروخية من مسافة بعيدة، أمسكها بني عطية على دفعتين (75).- أبعد حارس الرمثا عبدالله الشقران قذيفة عارف الحاج الصعبة إلى ركنية (77).- توغل الهادي سالم في دفاعات الفيصلي وسدد كرة جميلة أبعدها الحارسبني عطية (84).