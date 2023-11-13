الخلايلة: ستاد عمان يخضع لصيانة روتينية قبل استقبال المنتخب السعودي

يحيى قطيشات

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عمان- أكد مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، أن ستاد عمان الدولي سيكون جاهرا خلال أيام لاحتضان مباراة المنتخب الوطني ونظيره السعودي، في الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقررة يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.وبين الخلايلة في حديث لـ “الغد”، أن إدارة المدينة استثمرت فترة التوقف الحالي للمنافسات المحلية، لإجراء صيانة للملعب وأرضيته، إضافة لتنظيف المدرجات لاستقبال الجماهير بأفضل صورة، مؤكدا حرص إدارة المدينة على القيام بهذه الأعمال بشكل دوري خلال إقامة المباريات عليها.وقال الخلايلة: “تعرض ستاد عمان خلال الفترة الماضية لضغط كبير خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، وذلك بسبب إغلاق ستاد الملك عبد الله الثاني، إلى جانب استضافة مباريات خارجية للفرق المحلية، في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي”.ويعد ستاد عمان الدولي “شيخ الملاعب الأردنية”، وتم تأسيسه في العام 1964 على مساحة 1200 دونم، بتوجيه من جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال.وتابع الخلايلة: “ستاد البتراء يحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا أيضا لاستضافة المباريات والتدريبات، وكوادر المدينة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل معايير النجاح والراحة لمنظومة الكرة الأردنية”.وتمنى الخلايلة من الجماهير المحافظة على الممتلكات العامة للملاعب المحلية، حيث تعمل إدارات المدن الرياضية على إدامتها بشكل يرضي الجماهير في كل المناسبات الرياضية.وتطرق الخلايلة إلى موضوع تقنية الفار بالقول: “تعمل إدارة مدينة الحسين للشباب على توفير متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص تركيب تقنية الفار في ستاد عمان خلال مباريات فريقي الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم”.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر عدم اعتماد تقنية الفيديو المساعد VAR في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وبذلك لن تكون التقنية حاضرة خلال مواجهة المنتخبين الأردني والسعودي المقبلة.ومن المتوفع، أن يظهر ستاد عمان الدولي بحلة مختلفة خلال المباراة المقبلة، وسيقوم اتحاد الكرة بإعداد ترتيبات خاصة للجماهير الحاضرة في المواجهة الأردنية السعودية، ويأمل اتحاد الكرة في تحقيق منتخب النشامى نتيجة إيجابية أمام منتخب طاجكستان يوم بعد غد الخميس، في افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات الآسيوية، لينعكس ذلك على الحضور الجماهيري في مباراة المنتخب السعودي.ويدرك اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، أهمية تواجد الجماهير في مباريات المنتخب عموما ومباراة المنتخب السعودي خصوصا، لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الانتصار وزيادة حظوظ “النشامى” بالتأهل للدور الثالث من التصفيات، وتحقيق أحلام وتطلعات الأردنيين في التواجد بمونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.